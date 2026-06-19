Ông Zelensky thúc EU kết nạp Ukraine theo lộ trình đặc biệt

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Liên minh châu Âu đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine, khẳng định tương lai của châu Âu đang được quyết định trên chiến trường và kêu gọi tiếp tục gây sức ép lên Nga.

Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) hôm 18/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng tương lai của châu Âu đang được định hình thông qua cuộc chiến bảo vệ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh bảo đảm tốt nhất cho tương lai của lục địa là trao cho Kiev một lộ trình gia nhập EU theo cơ chế rút gọn.

Trong bài phát biểu được đăng tải dưới dạng video trên mạng xã hội X, ông Zelensky nói rằng mọi quốc gia dân chủ ở châu Âu đều xứng đáng trở thành thành viên của EU.

“Ukraine xứng đáng với điều đó bởi chúng tôi đã phải trả giá nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác cho quyền được tự do, độc lập và là một phần của châu Âu,” ông nhấn mạnh.

Tuần trước, các đại sứ EU đã nhất trí thúc đẩy tiến trình đàm phán kết nạp đối với Ukraine và Moldova. Các cuộc thảo luận đã bắt đầu với cụm nội dung đầu tiên trong tổng số sáu nhóm cải cách mà Kiev và Chisinau cần hoàn thành để đồng bộ hóa luật pháp cũng như các tiêu chuẩn với khối.

Theo ông Zelensky, cuộc chiến hiện nay không chỉ liên quan tới Ukraine mà còn quyết định tương lai của toàn bộ châu Âu.

“Tương lai của một châu Âu tự do, đoàn kết và tất nhiên là hòa bình đang được quyết định thông qua cuộc chiến phòng vệ của chúng tôi. Điều đó cho thấy hoàn cảnh hiện nay đặc biệt đến mức nào,” nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu.

Ông cũng thừa nhận rằng không phải tất cả các nước thành viên EU đều ủng hộ ý tưởng đẩy nhanh tiến trình gia nhập của Ukraine.

“Tôi biết không phải ai cũng thích điều này, nhưng bước đi quan trọng nhất có thể là mở một lộ trình gia nhập EU theo cơ chế tăng tốc dành cho Ukraine,” ông nói.

Bên cạnh vấn đề hội nhập châu Âu, ông Zelensky cho rằng an ninh của lục địa phụ thuộc trực tiếp vào việc duy trì nguồn tài chính cho quân đội Ukraine. Theo ông, EU cùng nhóm các quốc gia thuộc “liên minh tự nguyện” ủng hộ Kiev hoàn toàn có thể xây dựng các công cụ tài chính cần thiết để bảo đảm nguồn lực lâu dài cho nỗ lực quốc phòng của Ukraine.

Trong tuyên bố chung được công bố sau hội nghị, Hội đồng châu Âu hoan nghênh việc chính thức khởi động các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và cho biết khối “mong chờ việc mở các cụm đàm phán còn lại, dựa trên nguyên tắc đánh giá theo thành tích”.

Trong thông điệp được phát đi sau hội nghị thượng đỉnh EU và cuộc họp của Nhóm Ramstein về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ông Zelensky một lần nữa khẳng định Kiev sẵn sàng tiến hành đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.

Tuy nhiên, ông đồng thời kêu gọi các nước châu Âu tiếp tục duy trì cảnh giác và gia tăng sức ép đối với Moscow.

“Châu Âu phải tiếp tục tham gia sâu hơn để chúng tôi có được vị thế vững chắc hơn, duy trì các biện pháp trừng phạt không có kẽ hở, tịch thu tài sản không có ngoại lệ và bảo đảm nguồn tài trợ cho Ukraine,” ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Reuters