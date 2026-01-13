Nữ điều dưỡng hiến tạng sau chết não giúp hồi sinh nhiều sự sống

Từ quyết định hiến tạng của một nữ điều dưỡng chết não vì đột quỵ, các bác sĩ Bệnh viện 108 đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng, cứu sống nhiều bệnh nhân nặng.

Ngày 12/1/2026, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) triển khai thành công ca lấy và ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nữ điều dưỡng đang công tác trong ngành y tế. Ca ghép đặc biệt này không chỉ là dấu ấn chuyên môn mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, khi chính một người thầy thuốc đã tiếp tục “cho đi sự sống” khi đã ra đi.

Người hiến là nữ điều dưỡng N.C, 46 tuổi, trú tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đột quỵ chảy máu não nặng. Dù được cấp cứu và can thiệp chuyên sâu, tình trạng bệnh nhân không cải thiện.

Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình nữ điều dưỡng đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn: Nén chặt nỗi mất mát để đồng ý hiến tạng, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang ở lằn ranh sinh tử.

Các thầy thuốc tri ân và tiễn biệt nữ đồng nghiệp nhân ái

Hội chẩn khẩn trương, chạy đua với thời gian

Ngay trong sáng 12/1, cuộc hội chẩn chuyên môn được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài Bệnh viện 108, do Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện 108, chủ trì. Cuộc hội chẩn nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người hiến và các bệnh nhân nhận tạng, từ đó thống nhất phương án lấy, ghép và điều phối đa tạng bảo đảm an toàn, hiệu quả và đúng quy trình.

Trong ca ghép này, gan được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, gồm một nữ 37 tuổi và một nam 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối kịp thời tới Bệnh viện Trung ương Huế, mang lại cơ hội phục hồi thị lực cho những người bệnh đang mòn mỏi chờ đợi ánh sáng.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật liên tục, các ca ghép đều diễn ra thuận lợi. Ngay sau mổ, các bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình chuyên sâu. Hiện tại, cả ba bệnh nhân ghép gan và ghép thận đều tỉnh táo, tự thở tốt, các chỉ số chức năng ổn định.

Trao đổ với VietTimes sáng nay, PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan Mật Tụy Bệnh viện 108, cho biết bệnh nhân ghép gan có chức năng gan ghép phục hồi tốt và hai bệnh nhân ghép thận cũng ghi nhận chức năng thận hoạt động ổn định sau ghép.

Đây là thành công mới của Bệnh viện 108 - một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước và là trung tâm ghép gan số một Đông Nam Á - với hàng trăm ca ghép phức tạp đạt tỷ lệ thành công tương đương các nước tiên tiến.

Khi người thầy thuốc ra đi vẫn tiếp tục cứu người

Không chỉ là thành công về kỹ thuật y học, ca ghép đa tạng này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hành động hiến tạng của nữ điều dưỡng C là minh chứng cho y đức và tinh thần cống hiến trọn đời của người làm nghề y. Chị đã ra đi, nhưng chị vẫn tiếp tục trao cơ hội sống cho nhiều người khác.

Trong bối cảnh nguồn tạng hiến tại Việt Nam vẫn còn khan hiếm do nhiều rào cản về nhận thức và tâm lý xã hội, mỗi nghĩa cử hiến tạng đều vô cùng quý giá. Việc một nhân viên y tế hiến tạng càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Theo TS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Ghép tạng, việc phát hiện và quản lý bệnh nhân chết não tiềm năng giữ vai trò then chốt, không chỉ cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn: “Cho đi là còn mãi”.

Nữ điều dưỡng C đã lặng lẽ rời xa cuộc đời trong những ngày đầu năm mới. Nhưng từ sự ra đi ấy, nhiều cuộc đời khác đã được hồi sinh, để lại một câu chuyện lay động về y đức, lòng nhân ái và giá trị bất tử của sự cho đi.