Tặng bằng khen cho 4 điều dưỡng dũng cảm cứu bệnh nhi

Ngay trong đêm 24/10, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã ký quyết định tặng bằng khen cho 4 điều dưỡng và Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, vì tinh thần dũng cảm cứu bệnh nhi trong vụ tấn công kinh hoàng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký quyết định tặng bằng khen cho 4 điều dưỡng viên và tập thể Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì “Đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp”.

Theo quyết định, 4 cá nhân được tặng bằng khen gồm các điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng – cùng thuộc Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bên cạnh đó, tập thể Khoa Sơ sinh cũng được vinh danh vì tinh thần đoàn kết, kịp thời ứng phó, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà trong tình huống nguy cấp.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan quyết định tặng Bằng khen cho 4 điều dưỡng

Trước đó, sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bàn Văn Vỹ (29 tuổi) bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, Khoa Sơ sinh, tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng đang làm việc. Trong lúc mọi người hoảng loạn, Vỹ lần lượt bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ. Hai người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy và bà Phan Thị Tứ đã dũng cảm giằng lại. Cùng lúc đó, các nhân viên y tế lao vào can ngăn, nhiều người bị thương khi cố gắng cứu trẻ.

Điều dưỡng Trần Thị Hồng nghe tiếng la hét đã lập tức chạy sang, khi thấy kẻ cầm dao giơ đứa trẻ lên cao, chị lao tới, giằng bé rồi ôm chạy ra ngoài. Trong lúc chạy dọc hành lang, chị bị ngã nhưng không buông tay.

Ngay sau đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang lao tới, đón lấy đứa trẻ rồi chạy vào phòng. Hai chị cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho em bé, cầu xin Vỹ dừng lại. Nhưng anh ta vẫn hung hãn, vung dao loạn xạ. Hai nữ điều dưỡng bị thương nặng, riêng chị Trang trúng 4 nhát dao.

Điều dưỡng Trang bị đa vết thương, tổn thương mạch cảnh, mất nhiều máu và phải phẫu thuật khẩn cấp. Hiện các chị đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang điều trị tích cực. Điều dưỡng Nhung bị chấn thương ngực và lưng, còn hai người nhà bệnh nhân bị thương nặng ở cổ và tay.

Hai trẻ sơ sinh may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Đại diện Bộ Y tế thăm và tặng quà các điều dưỡng dũng cảm

Cùng với việc tặng Bằng khen, Bộ trưởng Y tế đã gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc đến các nhân viên y tế bị thương, đồng thời đề nghị ngành y tế Nghệ An quan tâm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tinh thần cho những người liên quan.

Sáng 24/10, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cùng ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ, Trẻ em, đã đến thăm, tặng quà của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các điều dưỡng và người nhà bệnh nhân bị thương.