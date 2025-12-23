Tỉnh thành nào của Việt Nam được hàng trăm nghìn người chọn là ‘Đô thị đáng sống’?

Đà Nẵng dẫn đầu bình chọn "Đô thị đáng sống" với gần 164.000 lượt, tiếp theo là Huế và Quảng Ninh.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 cho nhiều tỉnh thành. Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh là Thành phố thông minh Việt Nam 2025, đây là lần thứ 6 liên tiếp thành phố nhận giải thưởng này. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, nhấn mạnh đô thị thông minh vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm. Đà Nẵng dẫn đầu bình chọn "Đô thị đáng sống" với 163.984/200.000 lượt, tiếp theo là Huế với 65.379 phiếu và Quảng Ninh với 21.120 phiếu bầu chọn. Thành phố Huế được đánh giá cao khi có hơn 8.000 người ngoại tỉnh bình chọn, cho thấy sức hấp dẫn văn hóa và di sản của thành phố này. Cung cấp bởi

Thành phố Thông minh 6 lần liên tiếp

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức lễ Công bố và trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025. Lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ của Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam – Châu Á 2025.

Vượt qua các vòng đánh giá khắt khe, 18 giải thưởng từ 75 đề cử để trao giải, bao gồm: 8 giải cho khối đô thị và 10 giải cho các giải pháp công nghệ đã được Ban tổ chức lựa chọn trao giải.

Kết quả, Đà Nẵng tiếp tục được vinh danh với Giải thưởng xuất sắc nhất tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 khi nhận giải thưởng tại 5 lĩnh vực gồm: quản trị, điều hành thông minh; môi trường xanh - Phát triển bền vững; đô thị đáng sống và thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2025.

Với việc được trao danh hiệu Thành phố thông minh Việt Nam 2025, Đà Nẵng trở thành địa phương duy nhất 6 lần liên tiếp nhận được Giải thưởng danh giá này.

Cùng với Đà Nẵng, các địa phương gồm: Huế, Tây Ninh, Hà Nội và TP HCM cũng được vinh danh ở nhóm lĩnh vực Giải thưởng TP thông minh năm 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc và trao giải, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban tổ chức cho biết đô thị thông minh, theo định nghĩa mới, là đô thị vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, trong đó con người là trung tâm, chính quyền là người kiến tạo, doanh nghiệp là động lực, và công nghệ là công cụ – nhằm tối ưu quản trị, nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường.

“Đô thị thông minh không đồng nghĩa với nhiều cảm biến hay phần mềm, mà là sự kết nối giữa chính quyền – doanh nghiệp – người dân – cộng đồng và liên thông dữ liệu, quy trình, chính sách và nguồn lực”, ông Khoa nhấn mạnh.

Cũng theo ông Khoa, với những tiêu chí trên, Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam liên tục được đổi mới, ghi nhận kịp thời những thành tích xuất sắc và chuyển biến mạnh mẽ của các tỉnh thành phố, đồng thời lựa chọn, giới thiệu, kết nối những sản phẩm công nghệ xuất sắc cho đô thị và cuộc sống góp phần thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, bền vững vì hạnh phúc của người dân và phát triển kinh tế.

Đà Nẵng về nhất, Huế được người ngoại tỉnh bình chọn nhiều nhất

Cũng tại lễ trao giải lần này, Ban tổ chức giải thưởng đã trao giải thưởng bình chọn "Đô thị đáng sống" dành cho các đô thị dựa trên 7 tiêu chí cốt lõi gồm: quản trị, giao thông, môi trường, hạ tầng, khởi nghiệp, an ninh và kinh tế số.

Vượt qua các tỉnh thành trong cả nước với kết quả bình chọn gần như tuyệt đối Đà Nẵng đã trở thành thành phố có danh hiệu “Đô thị đáng sống” với 163.984/200.000 lượt bình chọn. Tiếp theo là Huế và Quảng Ninh với lần lượt số lượng bình chọn là 65.379 và 21.120 phiếu.

Đáng lưu ý, Huế - thành phố văn hoá di sản có số lượng người ngoại tỉnh bình chọn cao nhất cả nước với hơn 8.000 người ngoại tỉnh bình chọn.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, việc triển khai xây dựng đô thị thông minh/thành phố thông minh đã được Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng nhận thức và quyết tâm hành động trong quá trình xây dựng phát triển bền vững thành phố; gắn liền với quy hoạch và định hướng phát triển TP.

Từ 2010, Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách và triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố, ứng dụng/dịch vụ thông minh trong các lĩnh vực thiết yếu như: giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

Các địa phương xuất sắc nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2025.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã kế thừa hạ tầng, nền tảng và kinh nghiệm để ban hành và triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình triển khai và đã đưa ra nhiều chương trình, dự án ưu tiên để tập trung triển khai.

Đến nay, Đà Nẵng đã được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận và đánh giá cao với các giải thưởng như: Giải thưởng ASOCIO Smart City 2019 của Tổ chức công nghiệp điện toán Châu Á - Châu Đại Dương; Giải thưởng Thành phố thông minh (duy nhất) Việt Nam liên tiếp trong 6 năm 2020-2025; và Giải thưởng Thành phố thông minh Seoul năm 2023 ở hạng mục lấy con người làm trung tâm (HumanCentric City) của Tổ chức các thành phố thông minh bền vững thế giới (WeGO) và chính quyền thành phố Seoul - Hàn Quốc,…

Đại diện TP Đà Nẵng nhận giải thưởng tại 5 lĩnh vực đô thị thông minh gồm: quản trị, điều hành thông minh; môi trường xanh - Phát triển bền vững; đô thị đáng sống và thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo Ban tổ chức giải thưởng, các đô thị Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư để phát triển "Thực chất" kinh tế số, xã hội số của địa phương. Công nghệ không để trình diễn, mà để giải quyết trực diện các "nỗi đau" của đô thị như: Ùn tắc, ngập lụt, thủ tục hành chính và tiết kiệm năng lượng. AI (Trí tuệ nhân tạo) đã bắt đầu đi vào từng ngõ ngách cuộc sống, từ dịch vụ công đến an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, giải thưởng năm nay cũng phản ánh rõ nét xu hướng "Chuyển đổi kép" với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong 10 Giải pháp công nghệ xuất sắc nhất của giải năm nay đã không còn thấy nhiều các phần mềm quản lý văn bản đơn thuần mà thay vào đó sự trỗi dậy của GreenTech (công nghệ xanh) và AI Security (An ninh AI).