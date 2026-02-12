Đà Nẵng chi gần 8 tỷ đồng tổ chức các giải báo chí

Tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức Giải báo chí thành phố, Giải báo chí chuyên đề cùng các giải tuyên truyền.

Tổng kinh phí thực hiện từ năm 2026 dự kiến gần 8 tỷ đồng/năm. Trong đó, chi giải thưởng khoảng 4,79 tỷ đồng.

Cụ thể: Giải Báo chí thành phố: 1 giải/năm, tổng thưởng 940 triệu đồng; Giải báo chí chuyên đề: 10 giải/năm, mỗi giải 260 triệu đồng, tổng 2,6 tỷ đồng; Giải tuyên truyền: 10 giải/năm, mỗi giải 125 triệu đồng, tổng 1,25 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP chi khoảng 3,15 tỷ đồng cho công tác tổ chức, bao gồm thù lao Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc; cùng các khoản phục vụ tổng kết, trao giải như văn nghệ, hoa, logo, hội trường, trang trí.

Nghị quyết quy định rõ tiền thưởng cho tập thể, cá nhân đoạt giải; thưởng khuyến khích tác phẩm về Đà Nẵng đoạt Giải báo chí Quốc gia và các giải Trung ương; cùng một số chi phí khác.

Mục đích của Nghị quyết nhằm động viên, khuyến khích cơ quan báo chí, nhà báo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền chủ trương Đảng, chính sách Nhà nước, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh thành phố, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội.

Những năm qua, các giải báo chí được tổ chức thường xuyên, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong quản lý và sử dụng ngân sách.

Nghị quyết mới khắc phục bất cập, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, minh bạch, đúng thẩm quyền sau hợp nhất tỉnh Quảng Nam cũ và TP Đà Nẵng cũ. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích tham gia tuyên truyền, góp phần xây dựng đồng thuận và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.