Gần 400 bệnh nhân về quê trên “chuyến xe yêu thương” của bệnh viện

Sáng 11/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương”, hỗ trợ gần 400 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện trở về quê đón Tết Bính Ngọ -2026 cùng gia đình.

Riêng trong buổi sáng đầu tiên, 120 bệnh nhân và người thân tại cả Cơ sở 1 và Cơ sở 2 đã lên đường trong niềm xúc động. Nhiều bệnh nhân đang điều trị tại các trung tâm Ung bướu, Tim mạch, Đột quỵ, Nhi và các khoa Hồi sức – Cấp cứu được hỗ trợ phương tiện di chuyển an toàn về các tỉnh dọc Quốc lộ 1A từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày (11/2–13/2), với 9 chuyến xe 45 chỗ chất lượng cao. Trước giờ khởi hành, mỗi bệnh nhân được trao phần quà Tết trị giá gần 1 triệu đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí sau thời gian dài điều trị.

Sau 8 năm duy trì, “Chuyến xe yêu thương” không chỉ là hoạt động hỗ trợ đi lại, mà còn thể hiện rõ triết lý lấy người bệnh làm trung tâm của Bệnh viện Trung ương Huế. Việc kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhân nghèo cho thấy một hướng đi bền vững, nhân văn của bệnh viện tuyến cuối khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Niềm vui của các bệnh nhân trên "Chuyến xe yêu thương".

Chia sẻ về hành trình đầy ý nghĩa này, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế mong muốn mỗi chuyến xe sẽ là nhịp cầu yêu thương, đưa người bệnh trở về trong vòng tay gia đình để đón một mùa xuân trọn vẹn niềm tin.

Qua đó, Bệnh viện Trung ương Huế một lần nữa khẳng định triết lý lấy bệnh nhân làm trung tâm, không chỉ mạnh về kỹ thuật chuyên môn mà còn giàu chiều sâu văn hóa và trách nhiệm xã hội, từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm y tế hiện đại, nhân văn mang tầm vóc quốc tế.