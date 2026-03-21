Công ty công nghệ Việt tham vọng vận hành 120 hội chợ trực tuyến bằng AI

Với nền tảng mới vận hành dựa trên AI và dữ liệu, Arobid dự kiến triển khai 120 hội chợ trực tuyến trong năm nay để tăng hiệu quả kết nối đối tác.

Chiều 20/3, Arobid công bố chiến lược phát triển nền tảng Arobid Version 2.0 và kế hoạch vận hành 120 hội chợ triển lãm trực tuyến trong năm nay. Sự kiện có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, đối tác chiến lược, nhà đầu tư và nhiều đơn vị truyền thông.

Arobid định vị Version 2.0 như một hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số, tích hợp nền tảng B2B toàn cầu và vận hành bằng AI.

120 hội chợ trực tuyến tập trung nhóm ngành xuất khẩu chủ lực

Trong vài năm gần đây, chi phí hội chợ, đi lại và rào cản địa lý khiến nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khó duy trì xúc tiến theo cách truyền thống. Hiệu quả của các sự kiện ngắn ngày cũng khó theo dõi sau khi kết thúc, nên giao thương số được xem là lựa chọn thực dụng.

Theo kế hoạch, Arobid sẽ vận hành 120 hội chợ triển lãm trực tuyến trong năm nay, tập trung vào nông sản, thực phẩm chế biến, gỗ nội thất, dệt may, công nghiệp phụ trợ, công nghệ và dịch vụ. Nền tảng nhắm đến các ngành có nhu cầu tìm bạn hàng thường xuyên và cạnh tranh cao, kỳ vọng tổ chức theo cụm giúp doanh nghiệp gặp đúng nhóm khách hàng hơn.

Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore, đánh giá đưa việc xúc tiến thương mại lên môi trường số là hướng đi phù hợp khi doanh nghiệp cần thêm kênh tiếp cận thị trường.

Ông cho biết cơ quan thương vụ đã phối hợp cùng Arobid triển khai kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Singapore và dự kiến tiếp tục giới thiệu Version 2.0 tại một diễn đàn kết nối sắp tới.

Arobid cho biết các hội chợ trực tuyến sẽ được vận hành liên tục trên cùng một hạ tầng, để doanh nghiệp duy trì gian hàng, cập nhật thông tin và tiếp tục làm việc với đối tác sau khi sự kiện mở. Cách làm này hướng đến việc bám tiến độ trao đổi và tăng khả năng chuyển thành đơn hàng.

Doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch từ quý II mở quyền tham gia khai thác hàng chục nghìn gian hàng số, cho phép tổ chức xúc tiến, hiệp hội và doanh nghiệp đăng ký sở hữu, mua theo nhóm ngành và phân phối lại trong hệ sinh thái. Arobid nhấn mạnh đây là mô hình khai thác hạ tầng xúc tiến số, không đi theo cách bán gian hàng truyền thống.

Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng mô hình chỉ vận hành hiệu quả khi có sự đồng hành của cơ quan quản lý, đơn vị vận hành và cộng đồng doanh nghiệp. Theo ông, yếu tố niềm tin sẽ quyết định khả năng lan tỏa của nền tảng trong thực tế.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Phan Đình Tuệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, nhận định Arobid đã có kết quả bước đầu, nhưng cần tập trung vào chất lượng vận hành. Ông cho rằng nền tảng phải ổn định, tiện ích đủ tốt và dễ dùng để doanh nghiệp giao dịch thuận lợi và tiết kiệm thời gian.

AI giúp doanh nghiệp gặp đúng đối tác trên nền tảng số

Bà Ngô Diệu Thủy, CEO Arobid, cho rằng thương mại điện tử và chuyển đổi số đã tiến nhanh, nhưng thị trường quốc tế biến động buộc xúc tiến thương mại phải đổi cách làm. Theo bà, kinh tế số giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào địa lý và chi phí, đồng thời linh hoạt hơn trước những rủi ro của môi trường truyền thống.

Từ góc nhìn đó, Arobid phát triển Version 2.0 theo hướng ưu tiên AI, lấy khách hàng làm trung tâm và vận hành dựa trên hệ thống dữ liệu. Nói đơn giản, AI hỗ trợ phân tích và gợi ý kết nối, còn dữ liệu là nền tảng để mở rộng quy mô mà vẫn giữ chất lượng, đồng thời dễ đo lường hiệu quả.

Về kỹ thuật, Arobid giới thiệu các công cụ AI phục vụ chuẩn hóa hồ sơ doanh nghiệp, tìm kiếm theo nhiều lớp thông tin và gợi ý ghép nối nhà mua nhà bán theo dữ liệu ngành hàng và nhu cầu giao thương. Doanh nghiệp kỳ vọng các công cụ này rút ngắn thời gian tìm đối tác và giảm tình trạng kết nối sai nhu cầu.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Arobid, nhấn mạnh xúc tiến thương mại số cần một hạ tầng đủ lớn, có công cụ vận hành và có khả năng đo lường. Theo ông, chuyển đổi số không thể dừng ở định hướng, mà phải cho doanh nghiệp thấy kết quả bằng dữ liệu và bằng các giao dịch cụ thể.

Nhìn theo cách thực dụng, giá trị của nền tảng sẽ nằm ở việc giúp doanh nghiệp giảm chi phí xúc tiến, tăng số cuộc gặp chất lượng và rút ngắn thời gian đi đến giao dịch. Với kế hoạch 120 hội chợ trực tuyến, thách thức của Arobid là chứng minh hiệu quả vận hành, không chỉ bằng quy mô mà bằng kết quả đo được.