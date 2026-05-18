Ông Zelensky ra cảnh báo mới sau đòn tấn công ồ ạt vào Moscow

Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi các đòn tấn công tầm xa nhằm vào Moscow là bước ngoặt chiến lược, trong bối cảnh Ukraine tuyên bố giành lại thế chủ động trên chiến trường và mở rộng phản công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi nỗ lực của quân đội nước này trong việc thực hiện các cuộc tấn công tầm xa “đáng kể” nhằm vào Moscow trong đêm 16 rạng sáng 17/5, đồng thời mô tả đây là một phần của sự thay đổi lớn hơn về cục diện có lợi cho Kiev.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận hôm 17/5 rằng họ đã phối hợp với Lực lượng Vũ trang Ukraine tiến hành một chiến dịch nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và hạ tầng nhiên liệu tại tỉnh Moscow, bao gồm nhà máy lọc dầu Moscow, cũng như các hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng tại sân bay quân sự Belbek ở bán đảo Crimea.

Giới chức Nga và các nguồn tin địa phương cho biết một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại trong cuộc tấn công và ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Ông Zelensky sau đó bình luận về vụ việc, gọi đây là “một phản ứng hoàn toàn công bằng” trước các cuộc tập kích liên tiếp của Nga nhằm vào các thành phố Ukraine.

“Hiện nay, nhiều đối tác (phương Tây) đã phát tín hiệu rằng họ nhìn thấy điều đang xảy ra và thấy mọi thứ đã thay đổi như thế nào – cả trong cách nhìn về cuộc chiến này lẫn khả năng tấn công các mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Nga”, ông Zelensky phát biểu trong bài diễn văn tối 17/5.

Ông Zelensky cho biết các đòn tấn công nhằm vào thủ đô Nga là minh chứng quan trọng cho năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, đặc biệt khi Điện Kremlin đã bỏ ra nhiều công sức để bảo vệ Moscow trước nguy cơ bị tập kích.

“Nhưng các bước đi tầm xa của Ukraine giờ đây đã vượt qua được điều đó”, ông Zelensky nói.

“Như tôi đã nói hôm qua, người Nga nên nghĩ về các nhà máy lọc dầu, các cơ sở dầu mỏ và doanh nghiệp của họ”, ông nói thêm, trong một phát biểu được cho là ám chỉ trực tiếp tới năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Mặc dù quân đội Ukraine từ lâu đã thường xuyên tập kích các mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp – quân sự Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất vũ khí phục vụ cho chiến dịch quân sự quy mô lớn của Moscow, Kiev đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công trong những tháng gần đây, với khả năng mới dường như cho phép họ đánh trúng các mục tiêu nằm trong khu vực được Nga bảo vệ dày đặc bằng hệ thống phòng không.

Sau cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 17/5 rằng Moscow có thể nối lại đối thoại với Brussels, trong bối cảnh các quan chức châu Âu tiếp tục tranh luận về việc thúc đẩy các kênh ngoại giao giữa sự bất định ngày càng lớn liên quan tới nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga – Ukraine.

Tình hình trên tiền tuyến cũng được cho là đã thay đổi trong những tháng gần đây, trong bối cảnh chiến dịch “phản công” được Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ca ngợi.

Trong bài phát biểu tối, ông Zelensky cho biết các hoạt động giám sát của Ukraine cho thấy trong khoảng thời gian 24 giờ từ ngày 16 đến 17/5, số lượng “chiến dịch chủ động” do phía Ukraine thực hiện đã nhiều hơn phía Nga.

“Rất nhiều việc đã được thực hiện trong năm nay và sự thay đổi cán cân hành động trên chiến trường là điều có thể nhìn thấy rõ”, ông Zelensky nói, đồng thời cam kết tăng cường nguồn cung cần thiết để duy trì các chiến dịch tấn công chủ động.

Tư lệnh quân đội Ukraine trước đó cho biết lực lượng Kiev đã giành lại nhiều lãnh thổ trong tháng 2 hơn số khu vực Nga kiểm soát được. Ông Zelensky cũng tuyên bố quân đội Ukraine đã giải phóng hơn 400 km² lãnh thổ bị Nga kiểm soát tại phía đông các vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk tính đến tháng 3.

Tuy nhiên, các tuyên bố này hiện rất khó được xác minh độc lập trong bối cảnh chiến tuyến vẫn đang tranh chấp dữ dội, bao gồm cả những “vùng xám” – nơi quyền kiểm soát thực tế vẫn chưa rõ ràng.

Theo Kyiv Independent