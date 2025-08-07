Tin nóng công nghệ 7/8: Apple chi 100 tỷ USD sản xuất nội địa, Instagram thêm tính năng mới

1. Apple đầu tư 100 tỷ USD vào sản xuất nội địa

Tổng thống Donald Trump và CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Donald Trump thông báo Apple sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD vào sản xuất tại Mỹ trong 4 năm tới, nâng tổng cam kết lên 600 tỷ USD. Trump cho biết các công ty đầu tư vào sản xuất nội địa, như Apple, sẽ được miễn trừ mức thuế suất 100% đối với chip nhập khẩu mà ông đang đề xuất áp dụng. Ông cảnh báo sẽ áp dụng thuế hồi tố nếu các cam kết đầu tư không được thực hiện.

Cam kết đầu tư mới bao gồm việc phát triển chuỗi cung ứng và sản xuất nâng cao tại Mỹ, phối hợp với khoảng 10 đối tác như Corning, Texas Instruments, Broadcom và GlobalFoundries, đồng thời tạo thêm khoảng 20.000 việc làm trong nước. Thông tin này được đón nhận tích cực từ thị trường: cổ phiếu Apple bật tăng hơn 5%, trong khi các nhà cung cấp công nghệ Mỹ như Corning và Applied Materials cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

2. Mỹ vận động hành lang phản đối luật công nghệ của châu Âu

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, một bức công hàm nội bộ ngày 4/8/2025 do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ký đã yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ tại châu Âu tiến hành chiến dịch vận động hành lang phản đối Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Liên minh châu Âu. Washington lập luận luật này gây hạn chế biểu đạt tự do và đặt gánh nặng tài chính lên các công ty công nghệ Mỹ, đồng thời đề nghị châu Âu sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định liên quan.

Trong hướng dẫn gửi tới các phái đoàn, Rubio đề xuất các điểm lập luận cụ thể nhằm thu hút sự ủng hộ từ chính phủ và cơ quan kỹ thuật số ở châu Âu, nhấn mạnh DSA có thể dẫn đến rủi ro kiểm duyệt hoặc phạt nặng cho công dân và doanh nghiệp Mỹ.

3. Pixel Watch 4 lộ hình ảnh

Đồng hồ Pixel Watch 4. Ảnh: Phone Arena

Hình ảnh rò rỉ độ phân giải cao cho thấy Pixel Watch 4 sẽ có bốn màu thân máy gồm Đen, Bạc, Vàng và Moonstone, cùng nhiều kiểu dây Active Sport Band đa sắc tố và chất liệu phong phú.

Thiết kế mặt tròn tiếp tục được giữ lại từ mẫu trước, với hai kích thước dự kiến 41 mm và 45 mm. Màn hình mỏng viền, cấu hình tương tự Watch 3 nhưng có các tùy chọn màu sắc mới nổi bật như Moonstone giúp sản phẩm dễ nhận dạng hơn.

Một thay đổi đáng chú ý là hệ thống sạc pogo pin được đặt ở cạnh bên thay vì mặt sau, cho phép sạc nhanh hơn khoảng 25%, rút ngắn thời gian sạc lên 50% pin trong 15 phút và 80% sau 30 phút. Mặc dù không có cải tiến lớn trong thiết kế ngoại quan, các nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích này cho thấy Google đang tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng.

4. Samsung và SK Hynix sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu chip 100% của Mỹ

Ảnh minh họa: Getty Images

Ngày 7/8/2025, đại diện thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo thông báo Samsung Electronics và SK Hynix sẽ không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch áp thuế nhập khẩu chip 100% từ Mỹ. Đây là kết quả của thỏa thuận thương mại đặc biệt giữa Seoul và Washington, mang lại mức thuế ưu đãi nhất cho Hàn Quốc trong bối cảnh chính sách thuế mới được đề xuất.

Samsung đã đầu tư vào hai nhà máy chip tại Texas, trong khi SK Hynix dự kiến xây dựng cơ sở đóng gói chip và trung tâm R&D tại Indiana. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng chỉ riêng cơ sở đóng gói của SK Hynix có thể không đủ điều kiện miễn trừ hoàn toàn. Tin này đã thúc đẩy tích cực trên thị trường: cổ phiếu Samsung tăng khoảng 2,6%, trong khi SK Hynix tăng khoảng 0,6%.

5. Instagram thêm tính năng "đăng lại"

Ảnh minh họa: Phone Arena

Instagram đã ra mắt chính thức tính năng “Repost” (đăng lại), cho phép người dùng chia sẻ lại các bài đăng và Reel công khai lên feed chính của mình. Nội dung repost sẽ xuất hiện trên cả tab chuyên biệt trên trang cá nhân và với những người theo dõi. Người dùng còn có thể thêm lời bình ngắn vào Repost bằng cách chạm biểu tượng “Repost” và ghi chú ý định chia sẻ.



Cùng với repost, Instagram bổ sung hai tính năng mới khác: một bản đồ chia sẻ vị trí trong mục DM giúp người dùng chọn chia sẻ hoạt động mới nhất của mình với bạn bè (tùy chọn riêng tư, chỉ khi app mở), và tab "Friends" trong mục Reels để hiển thị video mà bạn bè đã tương tác. Instagram cũng bổ sung các kiểm soát bảo mật như tắt hiển thị lượt like hay Repost trong tab này.

Theo Reuters, Phone Arena