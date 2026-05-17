Những điều ít người biết về “nữ trợ lý tóc vàng bí ẩn” của ông Trump

Vai trò đặc biệt của Natalie Harp, trợ lý điều hành của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ hỗ trợ truyền thông đến ảnh hưởng trong nội bộ chính quyền Mỹ.

Natalie Harp là một trợ lý thân cận và khá đặc biệt trong ê-kíp của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cô được truyền thông Mỹ gọi bằng biệt danh “human printer” (máy in biết đi), vì thường xuyên mang theo máy in di động để in tin tức, bài đăng mạng xã hội và tài liệu cho Trump đọc mọi lúc mọi nơi.

Trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Tổng thống Trump, Natalie Harp cũng xuất hiện rất nhiều bên cạnh ông, phụ trách hỗ trợ truyền thông và xử lý tài liệu, nên báo chí quốc tế tiếp tục chú ý đến cô; mạng xã hội Trung Quốc cũng bàn tán khá nhiều vì bà Melania Trump không đi cùng và cô luôn đứng sát ông Trump trong ảnh, quản lý bài ông đăng trên Truth Social, và mức độ thân cận hiếm thấy với ông.

Natalie Harp, luôn ở bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: FOXnews.

Người sùng bái Donald Trump và được ông tin tưởng

Natalie Harp sinh năm 1991 tại California trong một gia đình Cơ đốc giáo sùng đạo. Cha cô là một môi giới bất động sản và từng thành lập công ty tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch. Natalie Harp tốt nghiệp Point Loma Nazarene University năm 2012 và nhận bằng MBA từ Liberty University năm 2015.

Năm 2017, cô bắt đầu công khai chỉ trích hệ thống y tế Mỹ sau khi gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là đau mãn tính và biến chứng từ một sai sót y khoa liên quan đến điều trị truyền tĩnh mạch cho bệnh ung thư xương giai đoạn II.

Năm 2019, Natalie Harp xuất hiện trên Fox News, hết lời ca ngợi Tổng thống Donald Trump vì đã ký “Right to Try Act” (Đạo luật “Quyền được thử nghiệm điều trị”) - một đạo luật liên bang của Mỹ được Tổng thống Donald Trump ký ban hành năm 2018 - cho phép các bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng hoặc giai đoạn cuối có thể tiếp cận các loại thuốc, liệu pháp hoặc phương pháp điều trị thử nghiệm ngay cả khi chúng chưa được FDA phê duyệt hoàn toàn; cho rằng nhờ đó cô được tiếp cận phương pháp điều trị thử nghiệm và giữ được mạng sống của mình.

Natalie Harp phát biểu ca ngợi “Right to Try Act” do Tổng thống Trump ký. Ảnh: Fox News.

Bản thân ông Trump rất thích câu chuyện này và đã sắp xếp để Natalie Harp phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 2020. Từ năm 2020–2022, cô làm người dẫn chương trình cho One America News Network (OANN), một kênh bảo thủ thân Donald Trump và tuyên truyền các cáo buộc sai lệch về gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Đến năm 2022, Natalie Harp chính thức gia nhập đội ngũ của ông Trump và dần trở thành một trong những trợ lý gần gũi nhất. Kể từ đó, cô xuất hiện gần như ở khắp mọi nơi trong các hoạt động tranh cử của ông Trump. Trong các phim tài liệu tranh cử, người ta thường thấy cô ngồi cạnh ông để viết bài đăng lên Truth Social.

Theo nhiều báo Mỹ, Natalie Harp phụ trách chọn lọc tin tức “có lợi” cho Trump, hỗ trợ đăng bài lên Truth Social, đồng thời luôn ở cạnh ông trong các chuyến đi và trên sân golf.

Natalie Harp trong Nhà Trắng. Ảnh: Getty.

Tờ The New York Times tiết lộ rằng Natalie Harp từng gửi cho Tổng thống Trump nhiều bức “thư tỏ lòng trung thành” với lời lẽ khá trực diện, như: “Ông là người quan trọng nhất đối với tôi”, “Tôi muốn mang lại niềm vui cho ông”, “Hy vọng chúng ta 1+1 sẽ lớn hơn 2”, “Ông là người bảo hộ của tôi”… Những nội dung này khiến một số trợ lý xung quanh Trump cảm thấy “bất an”. Điều này khiến vai trò và mức độ thân cận của cô với Trump trở thành đề tài bàn tán ở Washington.

Cô cũng thay mặt ông Trump đăng bài lên Truth Social, trong đó có bài đăng thông báo ông nhận được “target letter” (bức thư chính thức do công tố viên liên bang gửi đến) trong vụ điều tra can thiệp bầu cử, khiến nhiều trợ lý khác bất ngờ.

Theo The Bulwark, vào tháng 5/2024 Natalie Harp từng đăng lại một video giả lập các tiêu đề báo chí dự đoán ông Trump chiến thắng, trong đó có cụm từ “unified Reich” (Đế chế thống nhất), gây tranh cãi lớn.

Natalie tham dự một cuộc họp bên cạnh Tổng thống Trump. Ảnh: Sohu.

Trong cuốn sách “All or Nothing” (Được ăn cả, ngã về không) xuất bản năm 2025, nhà báo Michael Wolff mô tả Natalie Harp là một “gatekeeper” (người gác cổng quyền lực). Theo nhà báo Alex Isenstadt, từng có lần bà Melania Trump phát hiện Natalie Harp xuất hiện trong khu vực riêng tư của gia đình Trump vào ban đêm để đưa tài liệu cho ông.

Sự gần gũi của Natalie Harp với Trump khiến nhiều trợ lý khác lo ngại. Một số người cho rằng Trump đặc biệt gắn bó với Natalie Harp vì cô vẫn ở bên ông sau vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1.

Các trợ lý nói với The New York Times rằng Natalie Harp giống như một “đường dẫn trực tiếp” và là “người ngay lập tức thúc đẩy các bốc đồng của Trump”. Ông Trump từng nói Natalie Harp là trợ lý duy nhất thực sự quan tâm đến ông sau khi ông bị truy tố trong vụ can thiệp bầu cử tại bang Georgia.

Natalie Harp là người viết và đăng bài lên Truth Social cho ông Trump. Ảnh: Sohu.

Việc Natalie Harp có quyền tiếp cận trực tiếp Trump khiến nhiều người tìm cách gửi cho cô các video hoặc tài liệu gây bất lợi cho đối thủ của họ. Cô cũng được xem là cầu nối để nhà hoạt động chính trị Laura Loomer gây ảnh hưởng lên Trump.

Sau khi Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, The New York Times đưa tin Natalie Harp sẽ tham gia chính quyền mới của ông. Tháng 1/2025, Natalie Harp chính thức được bổ nhiệm làm “Executive Assistant to the President” (Trợ lý điều hành của Tổng thống) cho đến nay.

Ông Trump đánh giá cao lòng trung thành của Natalie Harp mặc dù một số hành động của cô có thể khiến ông rơi vào rắc rối. Ví dụ, một trong những trang tin cô thích theo dõi là Gateway Pundit — trang web thường bị chỉ trích vì lan truyền các thuyết âm mưu cực hữu. Điều này khiến một số thành viên trong vòng tròn thân cận của Trump cảnh giác và muốn kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn thông tin mà Trump tiếp cận.

Tuy nhiên, Trump bác bỏ các lo ngại về Natalie Harp, gọi cô là “sweetie” (cô gái nhỏ đáng yêu), đồng thời nói rằng ông đối xử với cô “giống như con gái mình”. Ông cũng rất trân trọng việc Natalie Harp luôn trung thành, không rời bỏ ông trong giai đoạn thất cử, vụ bạo loạn Điện Capitol và thời kỳ ông từng bị xem như một “kẻ bị ruồng bỏ” trong chính trường Mỹ.

Natalie cùng ông Trump trên sân golf. Ảnh: FOXnews.

Người soạn và đăng bài của ông Trump trên mạng xã hội

Ai cũng biết rằng Trump thích đăng bài trên nền tảng "Truth Social" của mình, nhưng có thông tin cho rằng phần lớn nội dung này do Natalie đăng tải.

Một nguồn tin thân cận với chiến lược truyền thông của chính quyền Trump tiết lộ: "Ông ấy (Trump) đưa ra chỉ thị cho Natalie Harp, và cô ấy chịu trách nhiệm đăng tải các bài viết của ông ấy. Ông ấy nêu nội dung, và Natalie đăng tải chúng".

Một nguồn tin khác thân cận với vấn đề này cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Thông thường, ông ấy sẽ đọc trước, và Natalie Harp chỉ việc lắng nghe một cách im lặng"; "Một khi ông ấy đã đọc nội dung, Natalie Harp có thể đăng tải ngay lập tức, không cần phải hỏi bất kỳ câu nào". Một số bài viết nhấn mạnh vai trò của Natalie Harp trong việc chuẩn bị các bài đăng mạng xã hội cho Trump, nói rằng cô in các bài nháp rồi đưa Trump duyệt trước khi đăng lên Truth Social.

Ông Trump cũng rất tin tưởng trợ lý nữ thân cận của mình, thậm chí còn cho phép cô sử dụng điện thoại của ông một cách tự do để quản lý các tài khoản mạng xã hội.

Tuy nhiên, những hành vi thiếu kiểm soát của ông Trump trên mạng xã hội đã gây ra nhiều rắc rối cho Nhà Trắng, và Natalie Harp, người phụ trách các tài khoản mạng xã hội của ông, cũng khiến các quan chức cấp cao của Nhà Trắng khá bất mãn.

Theo một bài của truyền thông tài chính địa phương, Natalie Harp đã không tham khảo ý kiến ​​của văn phòng Nhà Trắng, nhóm truyền thông, hay thậm chí cả các quan chức an ninh quốc gia trước khi công bố nội dung, điều này đã dẫn đến một số sai lầm nghiêm trọng.

Một trong những sự việc đó liên quan đến việc Natalie giúp ông Trump đăng một video có hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra mang tính phân biệt chủng tộc đối với cựu Tổng thống Barack Obama và bà vợ Michelle, trong đó miêu tả hai người như những con khỉ; cũng như đăng một hình ảnh tạo bằng AI mô tả ông Trump như Chúa Jesus, gây ra phản ứng dữ dội trên mạng.

Mặc dù Natalie đã phát hành video với sự chấp thuận của ông Trump, nhưng các nhà phê bình cho rằng cô đã không quản lý được rủi ro. Một người trong ngành truyền thông xã hội nhận xét về video liên quan đến vợ chồng ông Barack Obama: "Đó là một video được chỉnh sửa rất tệ. Họ đã phát hành nó mà không chỉnh sửa hay cắt bỏ bất cứ điều gì".

Nhưng về hành vi thiếu kiểm soát của Natalie, một nguồn tin đã bênh vực cô, nói rằng cô chỉ đơn giản là hành động theo lệnh của tổng thống, "miễn là tổng thống giữ đúng lập trường của mình”.

Theo Atvnewsonline, Bcbay