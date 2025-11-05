Tình báo Hàn Quốc: 10.000 binh sĩ Triều Tiên đã tới biên giới Nga–Ukraine, sẵn sàng tham chiến

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết gần 10.000 binh sĩ và công nhân Triều Tiên đã được triển khai sang Nga, tham gia hỗ trợ chiến sự Ukraine và tái thiết vùng Kursk.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) vừa báo cáo rằng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã bắt đầu điều chuyển hàng nghìn binh sĩ bổ sung sang Nga, động thái được cho là nhằm hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow tại chiến trường Ukraine.

Trong cuộc họp kín với Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 4/11, NIS cho biết hiện có gần 10.000 binh sĩ Triều Tiên đang đóng gần biên giới Nga – Ukraine để thực hiện nhiệm vụ canh gác, cùng với khoảng 1.000 kỹ sư công binh hỗ trợ gỡ mìn và rà phá bom nổ chậm. Ngoài ra, khoảng 5.000 công nhân xây dựng Triều Tiên đã được triển khai tới Nga từ tháng 9, tham gia các dự án tái thiết tại những vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Moscow và Kiev.

Đơn vị súng cối của Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: MW.

Theo NIS, quân đội Triều Tiên đang duy trì các chương trình huấn luyện đặc biệt và tuyển chọn nhân sự để chuẩn bị điều động thêm lực lượng hỗ trợ Nga trong thời gian tới. Cơ quan này cũng nhấn mạnh tần suất gia tăng các chuyến thăm Nga của các quan chức công nghiệp quốc phòng cấp cao Triều Tiên, cho thấy mối hợp tác quân sự song phương ngày càng sâu rộng.

Việc Bình Nhưỡng tăng cường hỗ trợ không phải là điều bất ngờ. Hồi tháng 6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu xác nhận rằng Triều Tiên sẽ gửi 1.000 chuyên gia gỡ mìn và 5.000 kỹ sư quân sự sang hỗ trợ các nỗ lực rà phá và tái thiết tại vùng Kursk. Cũng trong thời điểm đó, có thông tin cho rằng 5.000 lao động công nghiệp Triều Tiên được điều đến nhà máy Alabuga, nơi Nga sản xuất máy bay không người lái Geran-2 (phiên bản nội địa của Shahed).

Chủ tịch Kim và Tổng thống Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9. Ảnh: MW.

Đầu tháng 9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Moscow “nếu cần thiết”. Ông nói: “Như tôi đã đề cập trong cuộc gặp trước, nếu có bất kỳ cách nào để chúng tôi giúp Nga, chúng tôi chắc chắn sẽ làm, đó là nghĩa vụ huynh đệ của chúng tôi”.

Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quan hệ giữa hai nước đã mang “tính chất đặc biệt, tin cậy và hữu nghị”, đồng thời ca ngợi sự hỗ trợ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine và phương Tây tại khu vực Kursk.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng các binh sĩ của các bạn đã chiến đấu dũng cảm và anh hùng… Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những hy sinh của lực lượng vũ trang Triều Tiên và gia đình họ”, ông Putin nói.

Quân nhân Triều Tiên mặc trang bị mùa đông diễu hành. Ảnh: MW.

Theo NIS, lực lượng Nga hiện phụ thuộc khá nhiều vào vũ khí do Triều Tiên cung cấp. Tính đến quý II năm 2025, gần một nửa số đạn pháo được Nga sử dụng có nguồn gốc từ Triều Tiên, và nhiều đơn vị pháo binh Nga hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào lượng đạn tiếp tế từ Bình Nhưỡng.

Không chỉ dừng ở việc cung cấp đạn, các đơn vị pháo binh Triều Tiên cũng đã được triển khai trực tiếp đến chiến trường Ukraine, trong đó có pháo tự hành cỡ nòng 170 mm.

Tướng Kyrylo Budanov, Giám đốc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, đặc biệt nhấn mạnh hiệu quả tác chiến của loại pháo này, thừa nhận rằng “tầm bắn xa và độ chính xác cao” của pháo Triều Tiên đã gây ra nhiều khó khăn nghiêm trọng cho quân đội Ukraine.

Trước tình trạng Nga thiếu hụt xe tăng chủ lực, giới quan sát cho rằng Moscow có thể mở rộng mua sắm xe tăng Triều Tiên. Tướng Budanov tiết lộ có kế hoạch điều động các xe tăng Chonma-2 thế hệ mới để trang bị cho lực lượng Nga.

Theo MW