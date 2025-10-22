Triều Tiên nối lại phóng thử tên lửa đạn đạo sau 5 tháng

Triều Tiên sáng 22/10 đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông, vụ thử đầu tiên sau 5 tháng và ít ngày trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc sáng 22/10 cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, song chưa rõ chủng loại và các thông số cụ thể.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung thành lập, và việc lựa chọn thời điểm này, ngay trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC tại thành phố Gyeongju, nơi lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ sẽ cùng dự, được coi là một hành động phô trương sức mạnh quân sự có tính toán.

Theo truyền thông Mỹ, kể từ khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai ông Kim Jong-un và Donald Trump đổ vỡ năm 2019 do bất đồng về vấn đề trừng phạt kinh tế, Triều Tiên đã tăng tốc thử nghiệm vũ khí. Tuy nhiên, vào tháng trước, ông Kim Jong-un bất ngờ ám chỉ rằng nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu “phi hạt nhân hóa”, ông có thể trở lại bàn đàm phán.

Theo số liệu, lần gần nhất Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo là ngày 8/5/2025, tức sau 167 ngày mới lại tái diễn. Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích loại tên lửa, tầm bắn và quỹ đạo của vụ phóng. Báo chí Hàn Quốc dẫn lời các chuyên gia nhận định, việc Triều Tiên nối lại hoạt động phóng thử nghiệm tên lửa sau hơn 5 tháng có thể báo hiệu xu hướng leo thang khiêu khích, nhằm ép buộc Mỹ và các bên liên quan công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân hợp pháp.

Tên lửa liên lục địa Hwasong-20 ra mắt lần đầu tiên tại lễ duyệt binh hôm 10/10.

﻿Ảnh: AFP.



Phía Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về vụ thử này. Trong thời gian gần đây, Bình Nhưỡng đã liên tục công bố các mẫu tên lửa cải tiến mới, trong đó có KN-23 — “phiên bản Triều Tiên của Iskander” được giới thiệu tại triển lãm vũ khí “Phát triển Quốc phòng 2025” hồi đầu tháng 10, và tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 — có khả năng tấn công khắp lãnh thổ Mỹ, lần đầu được ra mắt trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/10 vừa qua.

Theo Dongfang, Singtao