Nga tuyên bố bắn hạ gần 350 UAV Ukraine, 45 chiếc bị đánh chặn sát thủ đô Moscow

Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn gần 350 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong một đợt tấn công quy mô lớn, trong đó 45 chiếc bị bắn hạ tại khu vực lân cận thủ đô Moscow, theo giới chức Nga.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin ngày 12/7 cho biết phần lớn UAV đã bị các hệ thống phòng không Nga đánh chặn từ xa trước khi tiếp cận tỉnh Moscow. Tuy nhiên, hàng chục UAV vẫn tiến sát thủ đô và bị tiêu diệt ngay tại khu vực ngoại ô thành phố.

Ông Sobyanin cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người hay cơ sở hạ tầng sau vụ việc.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng phòng không đã bắn hạ gần 350 UAV cảm tử cánh cố định trên nhiều khu vực của Nga, đồng thời đánh chặn các mục tiêu trên vùng trời Biển Đen và Biển Azov.

Cuối tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố chiến dịch gây sức ép kéo dài 40 ngày nhằm vào Nga, bao gồm các cuộc tấn công tầm xa và hoạt động bí mật với mục tiêu làm suy yếu nền kinh tế Nga.

Sau tuyên bố này, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng, các tuyến hàng hải bị nghi vận chuyển dầu mỏ của Nga cũng như nhiều mục tiêu khác trên lãnh thổ Nga đã gia tăng.

Moscow cáo buộc Kiev tiến hành các cuộc tấn công "mang tính khủng bố", cho rằng đây là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng trước những khó khăn trên tiền tuyến.

Đáp lại, Nga cũng tăng cường các đợt không kích tầm xa nhằm vào Ukraine. Theo phía Moscow, các cuộc tấn công chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng có mục đích sử dụng kép, không nhằm vào các cơ sở dân sự.

Trong những tuần gần đây, thủ đô Kiev là mục tiêu của nhiều đợt tập kích, với các nhà máy quốc phòng, cơ sở lắp ráp và lưu trữ UAV cùng kho vũ khí nằm trong danh sách mục tiêu mà Nga công bố.

Theo RT