World Cup 2026 tạo “cơn sốt” mua sắm: TV bán chạy hơn 50%, Haaland trở thành “vua thẻ sưu tầm”

Vòng tứ kết World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh, sức nóng của giải đấu không chỉ lan tỏa trên sân cỏ mà còn tạo ra làn sóng mua sắm mạnh mẽ.

Khi vòng tứ kết World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh, sức nóng của giải đấu không chỉ lan tỏa trên sân cỏ mà còn tạo ra làn sóng mua sắm mạnh mẽ. Theo thống kê của Yahoo Shopping, nhu cầu mua thiết bị xem bóng đá, đồ ăn đêm và các sản phẩm sưu tầm liên quan đến cầu thủ đang tăng vọt.

Đặc biệt, tiền đạo Na Uy Erling Haaland đã vượt qua nhiều ngôi sao nổi tiếng để trở thành cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo Auction - nền tảng đấu giá và mua bán trực tuyến - phiên bản eBay Nhật Bản; đồng thời cùng Lionel Messi thống trị thị trường thẻ sưu tầm bóng đá.

TV màn hình lớn bán chạy nhờ World Cup

Việc World Cup 2026 được phát sóng với chất lượng hình ảnh 4K và âm thanh cao cấp đã thúc đẩy nhu cầu nâng cấp thiết bị giải trí tại gia.

Yahoo Shopping cho biết doanh số bán TV trong thời gian diễn ra giải đấu đã tăng khoảng 50% so với bình thường.

Một thẻ tân binh (rookie card) của Messi được tổ chức giám định quốc tế BGS chấm điểm 9,5 Gold Label đã được giao dịch với mức giá khoảng 3.100 USD, (tương đương hơn 81 triệu đồng), Ảnh: UDN.

Xu hướng tiêu dùng cũng thay đổi đáng kể khi kích thước TV phổ biến trong phòng khách chuyển từ 55 inch lên 65 inch, trong khi các mẫu màn hình siêu lớn từ 75 đến 85 inch ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nhờ mang lại cảm giác như đang ngồi trên khán đài sân vận động.

Không chỉ TV, các thiết bị phục vụ trải nghiệm xem bóng đá như máy chiếu laser tầm ngắn và hệ thống âm thanh hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos cũng ghi nhận mức tiêu thụ tăng mạnh. Doanh số nhóm sản phẩm âm thanh gia đình tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Bóng đá kéo theo cơn sốt ăn đêm

Những trận đấu diễn ra vào khung giờ khuya tại châu Á cũng góp phần thúc đẩy thị trường đồ ăn vặt.

Các mặt hàng như khoai tây chiên, thịt khô, hạt dinh dưỡng và nước có gas đều ghi nhận sức mua tăng mạnh, giúp doanh thu toàn ngành đồ ăn đêm tăng khoảng 20% trong mùa World Cup.

Cùng với Messi, Haaland đang thống trị thị trường thẻ sưu tập. Ảnh: UDN.

Haaland vượt Messi và Neymar trên bảng tìm kiếm

Nếu trên sân cỏ, Haaland đang dẫn dắt Na Uy viết nên câu chuyện lịch sử thì ngoài đời, anh cũng trở thành hiện tượng trên thị trường sưu tầm. Yahoo Auction cho biết lượng tìm kiếm về Haaland trong tháng 6 đã vượt cả Neymar và Messi, giúp chân sút Na Uy trở thành cầu thủ bóng đá được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng này.

Hình ảnh một "cỗ máy săn bàn" kết hợp với cá tính hài hước và hàng loạt khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội đã giúp Haaland thu hút lượng lớn người hâm mộ mới trong thời gian diễn ra World Cup.

Messi và Haaland thống trị thị trường thẻ sưu tầm

Ở mảng thẻ cầu thủ, Messi và Haaland là hai cái tên được săn đón nhiều nhất.

Một thẻ tân binh (rookie card) của Messi được tổ chức giám định quốc tế BGS chấm điểm 9,5 Gold Label gần đây đã được giao dịch với mức giá khoảng 3.100 USD, (tương đương hơn 81 triệu đồng), cho thấy sức hút bền bỉ của siêu sao Argentina trên thị trường sưu tầm.

Trong khi đó, các bộ thẻ của Haaland tiếp tục tăng giá nhờ màn trình diễn ấn tượng của anh tại World Cup 2026.

Mẫu áo đấu sân khách của tuyển Nhật Bản do Adidas thiết kế rất được yêu thích. Ảnh: Adidas.

Áo đấu và đồ lưu niệm cũng “cháy hàng”

Không khí World Cup còn lan sang thị trường thời trang và đồ lưu niệm. Yahoo Shopping cho biết doanh số các sản phẩm thời trang hợp tác cùng World Cup đã tăng tới 8 lần kể từ khi giải đấu khởi tranh.

Trong số đó, mẫu áo sân khách của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026 là một trong những thiết kế được đánh giá cao nhất của Adidas trong năm nay, được người tiêu dùng đặc biệt yêu thích nhờ thiết kế nổi bật.

Ngoài ra, các sản phẩm lưu niệm như mô hình LEGO chủ đề bóng đá hay USB phiên bản giới hạn World Cup của SanDisk với thiết kế hình chiếc còi vàng cũng trở thành những mặt hàng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn đang tạo ra một làn sóng tiêu dùng mới, từ thiết bị giải trí gia đình, thực phẩm đến thị trường sưu tầm thể thao, nơi Haaland đang nổi lên như một trong những biểu tượng thương mại đáng chú ý nhất của giải đấu.

Theo UDN