Cháy quán bar ở Bangkok: 27 người thiệt mạng, 63 người bị thương

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra rạng sáng nay, 13/7 tại một quán bar ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra rạng sáng nay, thứ Hai (13/7) tại một quán bar ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó 22 người bị thương nặng. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, trong khi nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Vụ cháy xảy ra tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao, nằm ở đường Lat Phrao, quận Chatuchak, phía bắc Bangkok. Đây là một địa điểm giải trí khá nổi tiếng nên vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong có rất đông khách.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chỉ trong thời gian ngắn, quán bar đã bị lửa bao trùm. Khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc ra từ cửa chính, trong khi nhiều khách hoảng loạn tìm cách thoát thân. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, ngọn lửa đã lan khắp tòa nhà.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới hiện trường ngay sau vụ việc. Ông cho biết số người thiệt mạng đã tới ít nhất 27 người, còn các nạn nhân bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Chính phủ sẽ mở cuộc điều tra toàn diện để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thi thể các nạn nhân của vụ thảm họa. Ảnh: Singtao.

Xe cấp cứu tập kết đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Ảnh: AFP.

Dẫn lời một nhạc công biểu diễn tại quán bar vào thời điểm xảy ra sự cố, ông Anutin cho biết trước khi bùng phát hỏa hoạn, cầu dao điện gần sân khấu bắt đầu bốc khói. Ngay sau đó, hệ thống điện bị ngắt, tiếp đến là một tiếng nổ lớn, rồi khói dày đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ quán bar.

Theo ông Anutin, nhiều thi thể được tìm thấy trong khu vực nhà vệ sinh phía sau quán, cho thấy các nạn nhân có thể đã chạy vào đây để tránh lửa nhưng không thể thoát ra ngoài. Một số người sống sót cũng cho biết quán bar này không có lối thoát hiểm dành cho trường hợp khẩn cấp.

Khu vực lân cận bị phong tỏa. Ảnh: Singtao.

Theo truyền thông địa phương, sau khoảng 30 phút, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nội thất quán bar gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, bàn ghế cháy đen, nhiều khu vực chỉ còn trơ khung. Cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn và làm rõ liệu cơ sở này có vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy hay không.

Theo Singtao, Zaobao