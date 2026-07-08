Chia đều tiền thưởng World Cup với đội tuyển nam, mỗi nữ cầu thủ Mỹ cũng được nhận 246.000 USD

Dù đã phải dừng bước ở vòng 1/8, đội tuyển bóng đá Mỹ vẫn nhận khoản thưởng 16 triệu USD, chia đều cho đội nam và nữ theo thỏa thuận lương công bằng.

Ngày 8/7, ESPN đưa tin đội tuyển bóng đá nam Mỹ sẽ chia đều tiền thưởng từ World Cup 2026 với đội tuyển nữ Mỹ theo thỏa thuận trả lương bình đẳng giữa hai đội.

Theo thỏa thuận về "trả công bình đẳng theo giới" (equal pay) mà Liên đoàn Bóng đá Mỹ (U.S. Soccer Federation) ký với các đội tuyển quốc gia vào năm 2022, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ được hưởng một nửa khoản tiền thưởng World Cup mà đội tuyển nam giành được tại giải đấu năm nay.

Tại World Cup 2026, tuyển Mỹ đã dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại 1-4 trước tuyển Bỉ, nhưng vẫn nhận được 16 triệu USD tiền thưởng từ FIFA.

Tuyển Mỹ đã phải dừng bước tại vòng 1/8 trước tuyển Bỉ. Ảnh: Sohu.

Việc phân chia khoản tiền này được thực hiện theo Thỏa ước lao động tập thể (Collective Bargaining Agreement - CBA) đã được Liên đoàn Bóng đá Mỹ cùng đội tuyển nam và nữ thông qua năm 2022, hoàn toàn không phụ thuộc vào thành tích thi đấu.

Thỏa thuận này ra đời sau gần 6 năm đội tuyển nữ Mỹ theo đuổi vụ kiện và chiến dịch đòi trả lương bình đẳng với Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

Theo quy định, Liên đoàn sẽ được giữ lại 20% tổng số tiền thưởng của FIFA để phục vụ công tác vận hành; 80% còn lại sẽ được chia đều cho hai đội tuyển nam và nữ.

Cụ thể, trong tổng số tiền thưởng 16 triệu USD, Liên đoàn được giữ lại 3,2 triệu USD, còn 12,8 triệu USD sẽ được chia đều, mỗi đội tuyển nhận 6,4 triệu USD.

26 cầu thủ của đội tuyển nam tham dự World Cup 2026 và 26 cầu thủ có tên trong danh sách chính thức của đội tuyển nữ dự World Cup nữ 2027 sẽ nhận khoản thưởng ngang nhau. Theo tính toán, mỗi cầu thủ sẽ nhận khoảng 246.000 USD.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận, khoản tiền này không được chi trả ngay cho các nữ cầu thủ. Trước hết, đội tuyển nữ Mỹ phải giành quyền tham dự World Cup nữ 2027 tại Brazil. Ngoài ra, danh sách chính thức dự giải chỉ được công bố vào mùa xuân năm sau, nên 6,4 triệu USD dành cho 26 tuyển thủ đội nữ sẽ tạm thời được gửi vào một tài khoản sinh lãi riêng.

Giới chuyên môn đánh giá khả năng tuyển nữ Mỹ vượt qua vòng loại là rất cao. Đội tuyển bóng đá quốc gia Mỹ từng 4 lần vô địch World Cup nữ, và xác suất giành vé dự vòng chung kết được ước tính trên 95%.

Các nữ cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Mỹ cũng sẽ được nhận tiền thưởng như các tuyển thủ đội nam. Ảnh: Sohu.

Theo thỏa thuận, toàn bộ tiền lãi phát sinh từ khoản tiền gửi này cũng sẽ được chia đều cho 52 cầu thủ của hai đội tuyển.

Bên cạnh đó, nếu đội tuyển nữ Mỹ giành được tiền thưởng từ giải World Cup nữ 2027, khoản tiền này cũng sẽ tiếp tục được phân chia theo cùng cơ chế. Tuy nhiên, FIFA hiện vẫn chưa công bố mức tiền thưởng chính thức của giải đấu này.

Theo cơ chế này, tiền thưởng của đội Mỹ nhận được từ FIFA và mỗi cầu thủ nam và nữ nhận được (nếu tuyển Mỹ đi tiếp, nhưng đã hết cơ hội) như sau:

Tứ kết: 8,6 triệu USD, ≈331.000 USD

Hạng tư: 11,8 triệu USD, ≈454.000 USD

Hạng ba: 12,6 triệu USD, ≈485.000 USD

Á quân: 14,2 triệu USD, ≈546.000 USD

Vô địch: 21 triệu USD, ≈808.000 USD.

Đây được cho là một trong những thỏa thuận chia thưởng giữa đội tuyển nam và nữ độc đáo nhất trong làng bóng đá thế giới.

Theo Sohu