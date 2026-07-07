Từ Greenland, NATO, đến World Cup: Ông Trump lại châm ngòi căng thẳng Mỹ - châu Âu

Ông Trump can thiệp vào FIFA giúp cầu thủ Mỹ được hoãn chịu án phạt, làm gia tăng căng thẳng Mỹ - châu Âu trước thềm hội nghị NATO, ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp vào quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), góp phần giúp tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun được hoãn thi hành án treo giò, khiến Bỉ và giới bóng đá châu Âu phản ứng dữ dội.

Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, khi những bất đồng xuyên Đại Tây Dương tiếp tục bộc lộ. Trước đó, ông Trump từng dọa sáp nhập Greenland, chỉ trích châu Âu không ủng hộ Mỹ trong vấn đề Iran và nhiều lần cảnh báo sẽ rút quân Mỹ khỏi châu Âu.

Các nhà lãnh đạo châu Âu hy vọng tận dụng hội nghị NATO để chứng minh đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm thuyết phục ông Trump duy trì cam kết của Mỹ với liên minh. Các chuyên gia nhận định dù không hài lòng trước việc ông Trump can thiệp vào bóng đá, châu Âu vẫn sẽ tránh đối đầu trực diện vì còn cần sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Trong bối cảnh quan hệ địa chính trị giữa Mỹ và châu Âu vốn đã căng thẳng, việc FIFA cho phép tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun được hoãn thi hành án treo giò sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng đã khiến bất đồng giữa hai bờ Đại Tây Dương tiếp tục leo thang.

Ông Trump: Tôi chỉ đề nghị FIFA xem xét lại vụ việc

Theo New York Times, ngày 6/7, FIFA đã đưa ra quyết định gây tranh cãi ngay trước trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8 World Cup diễn ra sáng 7/7 (theo giờ Việt Nam), cho phép Balogun đủ điều kiện ra sân. Quyết định này lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ các quan chức Bỉ cũng như giới bóng đá châu Âu.

Quyết định này không chỉ khiến quy trình kỷ luật của FIFA trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu, vụ việc còn làm gia tăng sự bất bình của tuyển Bỉ - đối thủ của Mỹ ở vòng 1/8.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6/7, ông Trump xác nhận đã yêu cầu FIFA xem xét lại án treo giò dành cho Balogun. "Tôi cho rằng đó không phải là một pha phạm lỗi", ông Trump nói.

Việc ông Trump can thiệp vào vụ thẻ đỏ của cầu thủ chủ chốt đội Mỹ ngay trước trận đấu với tuyển Bỉ khiến châu Âu tức giận. Ảnh: Guancha.

Ông cũng cho biết đã điện đàm với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, nhưng chỉ đề nghị tổ chức này xem xét lại vụ việc chứ không yêu cầu phải hủy án treo giò. Cùng ngày, ông Infantino ra tuyên bố cho biết ông thường xuyên trao đổi với Tổng thống Trump về các vấn đề liên quan đến World Cup.

"Tôi đã giải thích với Tổng thống rằng các thủ tục pháp lý đang được tiến hành bởi các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA. Quyết định về án treo giò sẽ do cơ quan có thẩm quyền đưa ra vào thời điểm thích hợp. Đó là cách FIFA vận hành và cũng là nguyên tắc mà tôi luôn kiên định", ông Infantino nói.

Châu Âu sẽ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”?

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm ngoái, quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã liên tục trải qua nhiều sóng gió. Trong bối cảnh đó, các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Ankara vào ngày 7/7 để tham dự hội nghị thượng đỉnh, và mối quan hệ Mỹ - châu Âu tiếp tục phải đối mặt với một phép thử mới.

Đầu năm nay, ông Trump từng gây chấn động khi đe dọa sáp nhập Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc thành viên NATO là Đan Mạch - đồng thời chỉ trích các nước châu Âu không đứng về phía Mỹ trong cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Ngoài ra, ông cũng nhiều lần cảnh báo sẽ rút lực lượng quân đội Mỹ đang đồn trú tại châu Âu - vốn được xem là yếu tố răn đe quan trọng đối với Nga - và chỉ trích các đồng minh NATO chưa chi đủ mức cho ngân sách quốc phòng.

Các nhà lãnh đạo châu Âu kỳ vọng sẽ tận dụng hội nghị NATO diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tại Ankara để chứng minh những khoản đầu tư lớn cho quốc phòng, qua đó thuyết phục ông Trump tiếp tục duy trì cam kết của Mỹ đối với NATO.

Ông Jacob Funk Kirkegaard, chuyên gia của Viện Bruegel, nhận định nhiều nhà lãnh đạo châu Âu có thể xem vụ việc tại World Cup là một ví dụ nữa cho thấy nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đang trở thành "một nơi thiếu sự kiềm chế và tôn trọng luật lệ".

Theo ông, về lâu dài, sự việc có thể khiến ngay cả những chính trị gia cánh hữu châu Âu vốn có quan điểm gần gũi với ông Trump cũng khó duy trì liên minh với nhà lãnh đạo Mỹ.

Tuy nhiên, trong thời gian ngắn trước mắt, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn rất cần sự ủng hộ của ông Trump tại hội nghị NATO ở Ankara, bởi Ukraine đang phụ thuộc đáng kể vào các hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất để đối phó với Nga. "Tôi cho rằng họ sẽ không chủ động tạo thêm bất kỳ cuộc đối đầu nào vào lúc này", ông Kirkegaard nhận định.

Theo Zaobao