Bí ẩn "Bức tường ánh sáng" xuất hiện sau vụ phóng tên lửa Liên Xô khiến máy bay do thám Mỹ sửng sốt

Máy bay do thám RC-135S Cobra Ball của Mỹ từng ghi nhận hiện tượng "Dome of Light" sau vụ phóng tên lửa Liên Xô năm 1988. Đến nay, bí ẩn này vẫn chưa có lời giải.

Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô nổi tiếng là một trong những quốc gia giữ bí mật quân sự nghiêm ngặt nhất thế giới. Từ chương trình chế tạo bom nguyên tử đầu tiên, vụ phóng vệ tinh Sputnik năm 1957 cho đến thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986, nhiều sự kiện chỉ được thế giới biết đến khi mọi chuyện đã diễn ra.

Chính vì vậy, Mỹ đã đầu tư hàng loạt phương tiện trinh sát nhằm theo dõi đối thủ, từ máy bay do thám U-2, vệ tinh tình báo cho tới những thiết bị hoạt động dưới đáy đại dương để thu thập xác tàu ngầm Liên Xô.

Ít người biết rằng Washington còn sở hữu một "thợ săn tên lửa" đặc biệt mang tên RC-135S Cobra Ball - chiếc máy bay được thiết kế gần như chỉ để theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Liên Xô.

Chính trên một chuyến bay như vậy vào năm 1988, phi hành đoàn Mỹ đã chứng kiến một hiện tượng bí ẩn mà đến nay vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Chiếc máy bay chuyên săn tên lửa Liên Xô

RC-135S Cobra Ball được phát triển từ khung thân máy bay vận tải Boeing C-135 Stratolifter, nhưng được cải tiến với hàng loạt cảm biến quang học và điện tử hiện đại phục vụ nhiệm vụ duy nhất: ghi nhận mọi thông số của các vụ thử tên lửa Liên Xô.

Mùa thu năm 1988, phi công Robert Hopkins điều khiển một chiếc Cobra Ball thực hiện nhiệm vụ giám sát vụ phóng tên lửa SS-20 Saber.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 giữa Mỹ và Liên Xô. Theo hiệp ước, hai bên được phép tiêu hủy các loại tên lửa bị cấm bằng cách phóng chúng tới những khu vực đã định sẵn thay vì tháo dỡ trực tiếp.

Nhiệm vụ của Cobra Ball là ghi nhận tốc độ, quỹ đạo cùng toàn bộ dữ liệu bay của quả tên lửa.

Nhưng điều xảy ra sau đó hoàn toàn vượt ngoài dự đoán.

"Bức tường ánh sáng" xuất hiện giữa bầu trời đêm

Theo lời kể của Robert Hopkins với chuyên trang quân sự The War Zone, khi đang quan sát khu vực phóng tên lửa, ông và cơ phó bất ngờ nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ.

Từ phía lãnh thổ Liên Xô, một bức tường ánh sáng màu trắng đục, trong mờ như sữa bắt đầu lan rộng trên bầu trời.

Hiện tượng này phủ kín toàn bộ đường chân trời, kéo dài từ mặt đất lên đến độ cao mà phi hành đoàn có thể quan sát qua kính buồng lái.

Điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là tốc độ di chuyển.

Khối ánh sáng lao qua bầu trời nhanh hơn bất kỳ máy bay nào họ từng chứng kiến, quét ngang đường bay của RC-135S rồi tiếp tục lao về phía Thái Bình Dương.

Chỉ vài giây sau, nó biến mất hoàn toàn, để lại phía sau bầu trời đêm tối đen như chưa từng có điều gì xảy ra.

Hopkins kể lại rằng hiện tượng này giống như một "bức tường" khổng lồ đang trôi qua trước mặt máy bay.

Sau này, phi hành đoàn đặt tên cho nó là "Dome of Light" (Vòm ánh sáng).

Ảo giác hay công nghệ quân sự tuyệt mật?

Điều đáng chú ý là đây không phải lần duy nhất hiện tượng này xuất hiện.

Hopkins và chính cơ phó của mình còn chứng kiến thêm một lần khác, cũng sau một vụ phóng tên lửa SS-20.

Ban đầu, cả hai đều cho rằng có thể mình đã gặp ảo giác hoặc một dạng cực quang hiếm gặp mà trước đó chưa từng thấy.

Tuy nhiên, các nhà khoa học của Không quân Mỹ không đồng tình với giả thuyết này.

Họ bắt đầu xem xét nhiều khả năng khác nhau.

Một giả thuyết cho rằng tên lửa SS-20 sử dụng loại nhiên liệu đặc biệt, khi cháy ở tầng cao khí quyển đã tạo nên đám mây phát sáng khổng lồ.

Một giả thuyết khác cho rằng Liên Xô cố tình tạo ra các đám mây ion nhằm nghiên cứu tầng khí quyển phục vụ chương trình tên lửa.

Lá chắn điện tử chống Mỹ?

Giả thuyết khiến giới quân sự quan tâm nhất lại mang màu sắc hoàn toàn khác.

Một số chuyên gia cho rằng "Dome of Light" có thể là biện pháp đối phó điện tử được Liên Xô phát triển nhằm gây nhiễu hoặc đánh lừa các hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ cùng NATO.

Nếu đúng như vậy, hiện tượng phát sáng này không đơn thuần là sản phẩm phụ của vụ phóng tên lửa, mà có thể là một phần trong công nghệ bảo vệ đầu đạn khi bay qua tầng khí quyển.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác nhận liệu hệ thống như vậy từng thực sự tồn tại hay hoạt động hiệu quả.

Bí ẩn vẫn chưa có lời giải

Hơn ba thập kỷ đã trôi qua, "Dome of Light" vẫn là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất từng được các phi công trinh sát Mỹ ghi nhận trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Ngày nay, khi Nga sở hữu nhiều loại tên lửa siêu vượt âm với khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện đại, một số chuyên gia cho rằng nếu Liên Xô từng nghiên cứu công nghệ tạo "bức tường ánh sáng" nhằm che giấu hoặc hỗ trợ đầu đạn, thì ý tưởng đó hoàn toàn có thể được phát triển thành các biện pháp tác chiến điện tử tiên tiến hơn trong tương lai.

Cho đến nay, không có tài liệu chính thức nào của Nga hay Mỹ giải thích rõ nguồn gốc của hiện tượng này. Nó vẫn được xếp vào nhóm những bí ẩn nổi tiếng nhất trong lịch sử trinh sát quân sự giữa hai siêu cường.

Theo PM