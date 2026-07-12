Nghị sĩ Mỹ tố bị người định cư Israel chĩa súng, chặn giữ khi thăm Bờ Tây

Nghị sĩ đảng Dân chủ Ro Khanna cho rằng quân đội Israel đứng về phía những người định cư có vũ trang, sau khi đoàn công tác của ông bị chặn giữ trong chuyến thăm Bờ Tây.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Ro Khanna cho biết ông cùng đoàn công tác đã bị những người định cư Israel mang súng trường chặn giữ trong chuyến thăm khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời cáo buộc quân đội Israel không bảo vệ đoàn mà lại đứng về phía những người định cư.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 12/7, ông Khanna viết: "Khi quân đội Israel tới hiện trường, họ đứng về phía những người định cư và tiếp tục giữ chúng tôi tại chỗ." Ông cho biết sẽ công bố thêm chi tiết về vụ việc trong thời gian tới.

Vụ việc làm dấy lên thêm tranh luận về tình trạng bạo lực của người định cư Israel tại Bờ Tây – khu vực chứng kiến số vụ tấn công gia tăng kể từ khi xung đột tại Gaza bùng phát vào năm 2023.

Nhiều tổ chức nhân quyền cho rằng các nhóm người định cư ngày càng mạnh tay hơn nhờ nhận được sự hậu thuẫn từ chính phủ Israel. Trong khi đó, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) từng cáo buộc Israel tiến hành một chiến dịch thanh lọc sắc tộc có sự bảo trợ của nhà nước tại Bờ Tây. Tháng trước, một số quốc gia phương Tây cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào những mạng lưới liên quan đến bạo lực của người định cư.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters hôm 9/7, ông Khanna cho biết đoàn của mình bị những "kẻ côn đồ mang súng máy" chặn lại trên đường.

"Họ phong tỏa tuyến đường, sau đó gọi quân đội Israel tới và lực lượng này đứng về phía họ", nghị sĩ bang California nói.

Ông cũng cho biết những người định cư mang theo các loại súng trường tấn công do Mỹ sản xuất.

Trong cuộc phỏng vấn với DRM News, ông Khanna mô tả đây là lần đầu tiên ông thực sự cảm nhận rõ sự phân biệt đối xử vì màu da của mình.

"Tôi nhìn thấy sự ngạo mạn trong ánh mắt của những người định cư. Những thanh niên mới 21-22 tuổi cầm súng và cười cợt vì đã giữ chúng tôi lại. Tôi cũng nhìn thấy sự kiêu ngạo của các binh sĩ Israel trẻ tuổi – những người đang được tài trợ bằng tiền thuế của người Mỹ – khi họ không hề tôn trọng việc đang giữ những công dân Mỹ", ông nói.

Theo Cameron Kasky, một trợ lý của ông Khanna có mặt trong đoàn, nhóm đã bị giữ hơn một giờ đồng hồ và phải liên hệ với Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem để đề nghị hỗ trợ.

Ông Kasky cho biết đoàn chỉ được thả sau khi các lực lượng thực thi pháp luật, được cho là cảnh sát, có mặt can thiệp.

Phía quân đội Israel xác nhận binh sĩ và cảnh sát đã được điều động sau khi nhận được tin báo về việc những người định cư chặn các phương tiện gần Khirbet Zanuta – một ngôi làng nhỏ của người Palestine, nơi cư dân từng phải rời bỏ nhà cửa sau các cuộc tấn công của người định cư khi xung đột Gaza bùng phát năm 2023.

Israel từ lâu nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng tại Mỹ, song trong những tháng gần đây ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói từ cả đảng Cộng hòa và Dân chủ kêu gọi xem xét lại viện trợ quân sự dành cho đồng minh này.

Quốc hội Mỹ hiện cũng đang thảo luận gói chi tiêu quốc phòng mới, trong đó có các điều khoản tăng cường hợp tác quân sự với Israel.

Ông Ro Khanna cùng Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie là hai trong số những nghị sĩ đang thúc đẩy chấm dứt viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel. Tuần trước, ông Khanna cho biết Ủy ban Nội quy Hạ viện đã hủy bỏ cuộc bỏ phiếu đối với dự luật do ông Massie đề xuất, trong đó kêu gọi chấm dứt nguồn tài trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel.

Theo AJ