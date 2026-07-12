Top 7 hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới năm 2026 theo Global Firepower. Mỹ và Nga cùng dẫn đầu với 66 tàu ngầm, trong khi Trung Quốc tăng trưởng nhanh nhất.

Cuộc đua tàu ngầm trên thế giới đang bước vào giai đoạn sôi động nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Chỉ trong 5 năm qua, Trung Quốc đã hạ thủy tới 24 tàu ngầm mới, nhiều hơn tổng số tàu ngầm mà Mỹ và Nga đưa vào biên chế trong cùng thời gian. Bên cạnh ba cường quốc hải quân truyền thống, nhiều quốc gia như Ấn Độ, Brazil hay thậm chí Triều Tiên cũng đang thúc đẩy các chương trình tàu ngầm hạt nhân, báo hiệu một giai đoạn cạnh tranh mới dưới lòng đại dương.

Theo bảng xếp hạng năm 2026 của Global Firepower, dưới đây là 7 quốc gia sở hữu lực lượng tàu ngầm lớn nhất thế giới, xét theo tổng số tàu đang phục vụ, không phân biệt động cơ, tuổi đời hay sức mạnh tác chiến.

Mỹ: Hạm đội đồng đều và hiện đại nhất (66)

Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng với 66 tàu ngầm, ngang bằng Nga về số lượng nhưng lại có lợi thế vượt trội về chất lượng. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm mà toàn bộ hạm đội đều sử dụng động cơ hạt nhân, từ các tàu ngầm tấn công lớp Virginia cho tới tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio và các biến thể mang tên lửa hành trình. Trong đó, Virginia Block V được nhiều chuyên gia xem là tiêu chuẩn của tàu ngầm tấn công hiện đại nhờ khả năng tàng hình, hoạt động xa bờ và triển khai tên lửa hành trình tầm xa.

Mặc dù tốc độ đóng tàu mới hiện đã chậm hơn Trung Quốc, Hải quân Mỹ vẫn duy trì một lực lượng tàu ngầm có trình độ công nghệ đồng đều và khả năng triển khai toàn cầu mà chưa quốc gia nào sánh kịp.

Nga: Sức mạnh vẫn rất đáng gờm (66)

Nga cũng sở hữu 66 tàu ngầm, tạo nên thế cân bằng về quy mô với Mỹ. Tuy nhiên, cấu trúc hạm đội của Moscow có sự pha trộn giữa những tàu ngầm thế hệ mới như lớp Borei mang tên lửa đạn đạo Bulava, lớp Yasen mang tên lửa hành trình với nhiều tàu ngầm được đóng từ thời Liên Xô vẫn còn hoạt động.

Điều này giúp Nga duy trì số lượng lớn nhưng cũng khiến mức độ hiện đại của toàn bộ hạm đội không đồng đều như đối thủ. Trong bối cảnh ngân sách quốc phòng chịu nhiều áp lực, Moscow vẫn tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược nhằm duy trì năng lực răn đe trên biển.

Trung Quốc: Tăng tốc nhanh nhất thế giới (61)

Nếu xét về tốc độ phát triển, Trung Quốc là cái tên nổi bật nhất trong những năm gần đây. Chỉ trong vòng 5 năm, các nhà máy đóng tàu của nước này đã hạ thủy 24 tàu ngầm mới, giúp Hải quân Trung Quốc sở hữu tổng cộng 61 chiếc và vượt Nga để trở thành quốc gia vận hành tàu ngầm hạt nhân nhiều thứ hai thế giới.

Lực lượng hiện nay bao gồm các tàu ngầm tấn công lớp Shang Type 093, phiên bản nâng cấp Type 093B được trang bị bệ phóng thẳng đứng cùng các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Jin sử dụng tên lửa JL-3. Phần lớn giới phân tích đều cho rằng năng lực đóng tàu của Trung Quốc hiện vượt mọi quốc gia khác về tốc độ, tạo nền tảng để Bắc Kinh tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong thập niên tới.

Iran: Chọn chiến lược bất đối xứng (25)

Đứng thứ tư với 25 tàu ngầm, Iran không cạnh tranh với các cường quốc bằng những tàu ngầm hạt nhân cỡ lớn mà theo đuổi một hướng đi hoàn toàn khác. Hạm đội của Tehran chủ yếu gồm các tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo và nhiều tàu ngầm mini do trong nước chế tạo như lớp Ghadir.

Những phương tiện này được thiết kế để hoạt động trong vùng nước nông tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, nơi khả năng ẩn mình quan trọng hơn tầm hoạt động hay hỏa lực. Trong nhiều năm, Iran đặt cược vào chiến lược bất đối xứng, sử dụng số lượng lớn tàu ngầm nhỏ và khó phát hiện nhằm gây sức ép đối với các lực lượng hải quân mạnh hơn.

Triều Tiên: Đông nhưng đã cũ (24)

Triều Tiên hiện sở hữu 24 tàu ngầm, phần lớn là các mẫu Romeo, Sang-O và tàu ngầm mini phục vụ nhiệm vụ đột nhập hoặc tấn công tầm ngắn. Đây là một trong những hạm đội có tuổi đời cao nhất trong bảng xếp hạng, nhưng Bình Nhưỡng vẫn xem lực lượng tàu ngầm là công cụ quan trọng để tạo ưu thế bất ngờ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin cho rằng nước này đang phát triển chương trình tàu ngầm hạt nhân với sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nếu thành công, đây sẽ là bước ngoặt lớn, làm thay đổi đáng kể năng lực dưới nước của Hải quân Triều Tiên trong tương lai.

Nhật Bản: Ít hơn nhưng rất hiện đại (23)

Với 23 tàu ngầm, Nhật Bản không nằm trong nhóm dẫn đầu về quy mô nhưng lại được đánh giá là sở hữu lực lượng tàu ngầm thông thường hiện đại nhất thế giới. Các tàu ngầm lớp Taigei mới nhất sử dụng pin lithium-ion thay cho ắc quy chì truyền thống, giúp kéo dài thời gian hoạt động dưới nước và giảm đáng kể tiếng ồn.

Chiếc thứ năm của lớp này, JS Chōgei, vừa được bàn giao và Tokyo đặt mục tiêu biên chế tổng cộng 10 tàu Taigei trong những năm tới. Việc hiện đại hóa hạm đội được xem là phản ứng trực tiếp trước sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc và Triều Tiên tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc: Tham vọng không dừng ở tàu ngầm diesel (22)

Xếp ngay sau Nhật Bản là Hàn Quốc với 22 tàu ngầm, chủ yếu gồm các lớp Son Won-il và Dosan Ahn Changho do chính nước này thiết kế và chế tạo. Trong nhiều năm qua, Seoul liên tục đầu tư để mở rộng quy mô hạm đội cũng như nâng cao khả năng hoạt động dưới nước, coi đây là một phần quan trọng trong chiến lược răn đe tại Đông Bắc Á.

Bên cạnh việc phát triển các tàu ngầm diesel-điện thế hệ mới, Hàn Quốc cũng nhiều lần bày tỏ tham vọng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, phản ánh năng lực ngày càng lớn của ngành công nghiệp đóng tàu trong nước.

Cuộc đua dưới lòng đại dương còn tăng tốc

Bảy quốc gia trên hiện sở hữu khoảng một phần tư số tàu ngầm quân sự trên toàn thế giới, nhưng khoảng cách giữa các hạm đội không chỉ được quyết định bởi số lượng. Mỹ vẫn dẫn đầu về chất lượng và khả năng triển khai toàn cầu, Nga duy trì sức mạnh răn đe chiến lược, còn Trung Quốc lại nổi lên với tốc độ đóng tàu nhanh nhất thế giới. Trong khi đó, Ấn Độ, Hàn Quốc và Triều Tiên đều đang theo đuổi các chương trình tàu ngầm hạt nhân của riêng mình.

Giới chuyên gia nhận định trong vòng một thập kỷ tới, khi các chương trình này lần lượt hoàn thiện, bảng xếp hạng tàu ngầm toàn cầu có thể sẽ tiếp tục thay đổi. Quan trọng hơn, khoảng cách giữa những hạm đội đông nhất và những hạm đội hiện đại nhất nhiều khả năng sẽ ngày càng được thu hẹp, mở ra một cuộc cạnh tranh mới dưới lòng đại dương.

Theo IE, Global Firepower