Nhiều ngân hàng lớn muốn phát hành đồng stablecoin

Một nhóm các ngân hàng toàn cầu hàng đầu, bao gồm Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, và UBS, vừa công bố một sáng kiến hợp tác để nghiên cứu việc phát hành các tài sản dựa trên blockchain được neo giá theo các loại tiền tệ G7 - thường được gọi là stablecoin.

Dự án này hiện đang trong giai đoạn đầu, tập trung vào việc khám phá khả năng tạo ra các tài sản số được neo giá 1:1 với tiền tệ thực tế trên các blockchain công khai. Các tổ chức tài chính khác tham gia vào sáng kiến này còn có Santander, Barclays, BNP Paribas, MUFG Bank, và TD Bank Group.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá tiền điện tử tăng cao và sự ủng hộ dành cho lĩnh vực này từ một số chính trị gia, làm dấy lên sự quan tâm trở lại đối với ý tưởng tích hợp công nghệ blockchain vào hệ thống tài chính chính thống.

Mục tiêu của sáng kiến này là tìm hiểu xem liệu một dịch vụ chung toàn ngành có thể mang lại những lợi ích tiềm năng của tài sản kỹ thuật số và tăng cường khả năng cạnh tranh trên toàn thị trường hay không. Tuy nhiên, các ngân hàng cam kết phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu quy định và quản lý rủi ro theo thông lệ tốt nhất.

Hiện tại, thị trường stablecoin toàn cầu trị giá 310 tỷ USD vẫn bị chi phối bởi Tether (179 tỷ USD). Dù vậy, các ngân hàng lớn đang bắt đầu hành động. Trước đó, ngân hàng Societe Generale của Pháp đã phát hành stablecoin riêng được bảo chứng bằng đô la, và một "tập đoàn" 9 ngân hàng châu Âu khác cũng đang lên kế hoạch ra mắt stablecoin định giá bằng euro.

Những bước đi này báo hiệu một cuộc cạnh tranh mới giữa các tổ chức tài chính truyền thống và các công ty công nghệ trong lĩnh vực tiền số.

