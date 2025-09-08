Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khai gì tại tòa về số tiền nhận từ Chủ tịch Tập đoàn Thuận An?

Bị cáo Phạm Thái Hà thừa nhận đã nhận 750 triệu đồng từ Tập đoàn Thuận An, trong nhiều năm. Ban đầu, ông cho rằng đây là khoản tiền “tình cảm” do quen biết, nhưng khi biết đây là tiền sai phạm, đã chủ động nộp lại cho cơ quan điều tra.

Nhận 750 triệu đồng vì nghĩ là tiền "tình cảm" quen biết

Chiều 8/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Tại tòa, bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trình bày từng giữ chức trợ lý lãnh đạo Quốc hội từ tháng 7/2021, sau đó được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 7/2022. Ông Hà cho biết thời điểm đầu nhiệm kỳ chưa có phân công cụ thể, nên các trợ lý và thư ký đã tự phân chia công việc nội bộ để hỗ trợ lãnh đạo.

Liên quan đến sai phạm tại dự án cầu Đồng Việt, bị cáo Hà thừa nhận các nội dung trong cáo trạng của Viện kiểm sát. Ông phân trần bản thân rất hối hận, đang mang nhiều bệnh và đã gửi bản khai bổ sung tới cơ quan chức năng, mong Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh nghề nghiệp đặc thù của trợ lý, thư ký lãnh đạo.

Bị cáo Hà cũng thừa nhận đã nhận 750 triệu đồng từ ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, trong nhiều năm. Ban đầu, ông cho rằng đây là khoản tiền “tình cảm” do quen biết, nhưng khi biết đây là tiền sai phạm, đã chủ động nộp lại cho cơ quan điều tra trước khi bị khởi tố.

Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Mạnh Hùng.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – khai từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2024, ông phụ trách nhiều lĩnh vực như đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản, nông nghiệp…

Liên quan đến dự án cầu Đồng Việt, ông Pích cho biết tại một phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ), cựu Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái đã giới thiệu Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực thi công các công trình giao thông trọng điểm.

“Đợt tới, Tập đoàn Thuận An có về thì sẽ xem xét và tạo điều kiện để thi công công trình trên địa bàn tỉnh”, ông Pích khai lại nội dung cuộc họp.

Theo ông Bích, dưới sự chỉ đạo của ông Thái, ông đã chỉ đạo Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ, tập trung chuẩn bị công tác đầu tư để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Ngoài ra, ông cũng chỉ đạo Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang Nguyễn Văn Thạo tập trung thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định, chịu trách nhiệm với pháp luật.Trong đó, nếu Thuận An đáp ứng năng lực thì xem xét chấm thầu, cho triển khai thực hiện dự án.

Tại phiên tòa, ông Pích đã trình bày trước Hội đồng xét xử về khoản tiền đã nhận từ Tập đoàn Thuận An sau khi doanh nghiệp này trúng thầu dự án cầu Đồng Việt.

Theo lời khai, vào dịp Tết năm 2022, ông Nguyễn Duy Hưng đã đến gặp và “cảm ơn” ông Pích bằng số tiền 1 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện gói thầu, ông Pích cho biết có 4 lần ông Nguyễn Văn Thạo – Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, đến gặp và đưa tổng cộng 3 tỷ đồng.

Khi được Hội đồng xét xử truy vấn: “Bị cáo có hiểu đấy là tiền gì không?”, ông Pích trả lời: “Bị cáo nghĩ đây là tiền hoa hồng trong thực hiện dự án, doanh nghiệp cảm ơn”.

Bị cáo cho biết đã cất giữ toàn bộ số tiền 4 tỷ đồng và chưa sử dụng vào bất kỳ mục đích nào. Trước khi ra tòa, ông đã nộp lại toàn bộ số tiền này cho cơ quan chức năng.

Ăn chia tiền số tiền 11 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Bắc Giang cũ) tiếp nhận sự tác động và ý kiến chỉ đạo của ông Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ), Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũ) về việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Sau khi tiếp nhận chỉ đạo, ông Thạo đã chỉ đạo bị cáo Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA), Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng QLDA giám sát CTGT 2) và Công ty tư vấn (A-ETC) thông đồng, móc ngoặc, cung cấp thông tin gói thầu, chỉnh sửa thiết kế, dự toán trước khi phê duyệt; chỉnh sửa tiêu chí hồ sơ mời thầu trước khi phát hành E-HSMT; thỏa thuận tiền “cơ chế” 3% (Thạo nhận 2%, Cường nhận 1%) với Nguyễn Duy Hưng và nhận 11 tỷ đồng, trong đó ông Thạo hưởng lợi 8 tỷ đồng của Tập đoàn Thuận An.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Nguyễn Văn Thạo trình bày, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) là ông Dương Văn Thái có nhắc đến Tập đoàn Thuận An, nói rằng, là chỗ người quen giới thiệu doanh nghiệp này, nên cần tạo điều kiện cho Tập đoàn thực hiện dự án.

Sau đó, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đến tận nơi tìm gặp bị cáo, nhờ tạo điều kiện cho Thuận An được trúng thầu.

“Sau khi anh Thái chỉ đạo, bị cáo có báo cáo anh Lê Ô Pích và trao đổi với những người khác tạo điều kiện cho Thuận An. Sau đó bị cáo giao cho ông Đàm Văn Cường và các phòng chuyên môn làm việc trực tiếp với Thuận An”, ông Thạo khai.

Cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Bắc Giang (cũ) thừa nhận được người của Tập đoàn Thuận An đưa cho 11 tỷ đồng. Số tiền trên, ông Thạo đưa cho ông Pích 3 tỷ đồng, 8 tỷ còn lại bị cáo dùng vào việc riêng, chi ngoại giao.

"Bị cáo ủng hộ cán bộ của ban đi chữa bệnh ung thư, ủng hộ covid-19...", ông Thạo khai.

Việc đưa tiền không thỏa thuận trước với ông Nguyễn Duy Hưng, tiền nhận là 3% gói thầu, được nhận sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu. Nói về cáo buộc của VKSND Tối cao, ông Thạo trình bày “bị cáo tôn trọng cáo trạng”.