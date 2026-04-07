Nhận hối lộ 200.000 USD, cựu thứ trưởng Bộ Nông nghiệp lĩnh 4 năm tù

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoàng Văn Thắng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù do nhận hối lộ 200.000 USD để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình đấu thầu các dự án thủy lợi.

Chiều 7/4, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũ Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Thắng và đồng phạm đã xâm phạm đến sự liêm chính của người có chức vụ, làm giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Hành vi của các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã xâm phạm đến sự công bằng, cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, mức án 2 năm tù về tội Đưa hối lộ; 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 3 năm tù về Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ), nhận 200.000 USD (khoảng 4,5 tỷ đồng thời điểm đó) từ Nguyễn Văn Dân nên bị phạt 4 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.Phú.

Bị cáo Trần Tố Nghị, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT), bị phạt 6 năm tù do nhận hối lộ số 13 tỷ đồng từ Công ty Hoàng Dân.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, (Bộ NN&PTNT) bị phạt mức án 5 năm tù do nhận hơn 6 tỷ đồng của Công ty Hoàng Dân. Hiện bị cáo vẫn đang bỏ trốn.

Bị cáo Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 (Bộ NN&PTNT) bị tuyên án 13 năm tù do nhận số tiền hơn 13 tỷ đồng trong vụ án.

Bị cáo Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8, bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù.

Với các bị cáo chỉ có vai trò thứ yếu, chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi từ vụ án được HĐXX tuyên án treo, mức án bằng thời gian tạm giam và được tha tự do ngay tại phiên tòa.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định tổng số tiền bị cáo Dân phải bồi thường ban đầu là 350 tỷ đồng (gồm 251 tỷ đồng vi phạm quy định về đấu thầu và 99 tỷ đồng vi phạm quy định về kế toán). Sau khi đối trừ các khoản đã khắc phục, buộc Nguyễn Văn Dân bồi thường gần 270 tỷ đồng.