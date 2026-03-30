Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp: "Nhận hối lộ 200.000 USD vì suy nghĩ nông cạn"

“Lúc đó bị cáo không đấu tranh được với chính bản thân mình”, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp khai về lúc chủ doanh nghiệp mang tiền đến nhà.

Chiều 30/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thừa nhận hành vi nhận hối lộ 200.000 USD (khoảng 4,5 tỷ đồng) từ lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân.

Ông Thắng cho biết được bổ nhiệm Thứ trưởng cuối năm 2010, phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai; đồng thời trực tiếp quản lý Cục Quản lý xây dựng công trình – cơ quan tham mưu cho Bộ trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư và kế hoạch đấu thầu.

Khai về mối quan hệ với Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo Thắng nói quen biết từ khoảng năm 2010 trong quá trình đi kiểm tra các công trình tại Tây Nguyên. Theo đánh giá của bị cáo, khi đó Dân là nhà thầu “làm tốt”, có năng lực trong thi công.

Về cáo buộc nhận 200.000 USD, bị cáo Thắng xác nhận có việc này. Theo lời khai, Dân chủ động đến nhà, để lại túi tiền khi ra về, bị cáo “không biết trước” và sau đó đã nhận. “Lúc đó bị cáo không đấu tranh được với chính bản thân mình”, ông nói.

Bị cáo cho rằng thời điểm đó suy nghĩ “đơn giản”, cho rằng doanh nghiệp “cảm ơn” sau quá trình hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong thi công, đồng thời tin rằng việc hỗ trợ vẫn “trong khuôn khổ pháp luật”. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận nhận thức này là “nông cạn” và sai lầm.

Ngoài khoản 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng theo kết luận điều tra), bị cáo khai còn nhận nhiều lần khác, chủ yếu vào dịp lễ Tết hoặc khi đi kiểm tra công trình, tổng cộng khoảng 500 triệu đồng. Các khoản tiền này, theo bị cáo, không có thỏa thuận trước.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Thắng thừa nhận việc nhận tiền đã ảnh hưởng đến hành vi của mình. “Nếu không nhận tiền thì bị cáo đã không phải đứng trước pháp luật”, ông nói, đồng thời bày tỏ “ăn năn, đau đớn nhất là không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoàng Văn Thắng và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.P.

Về việc tác động đến cấp dưới, bị cáo cho biết có gọi điện cho Cục trưởng Trần Tố Nghị, nói “ủng hộ nhà thầu” nhưng yêu cầu “phải làm theo luật”, và không có thỏa thuận gì thêm.

Đến nay, bị cáo và gia đình đã nộp khắc phục hơn 6 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ số tiền bị cáo nhận. Bị cáo cho biết tự nguyện nộp lại toàn bộ vì xác định nguồn tiền đều liên quan đến sai phạm.

Cuối phần xét hỏi, bị cáo Thắng thừa nhận đây là “cái giá rất đắt”, thể hiện sự hối lỗi và cho rằng bản thân đã không giữ được kỷ luật, lời hứa với Đảng và pháp luật Nhà nước.

"Không giữ được phẩm chất vì nhận 13 tỷ”

Bị cáo Trần Tố Nghị, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cũng thừa nhận cơ bản nội dung cáo trạng và lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dân là đúng.

Bị cáo Nghị trình bày theo chức năng, Cục Quản lý xây dựng công trình chỉ làm nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trong quản lý đầu tư xây dựng, đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của các chủ đầu tư là các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ. Cục không phải chủ đầu tư, không trực tiếp quyết định việc lựa chọn nhà thầu mà chủ yếu hướng dẫn chuyên môn và báo cáo Bộ.

Về mối quan hệ với Công ty Hoàng Dân, bị cáo cho biết quen Nguyễn Văn Dân trong quá trình đi kiểm tra các công trình tại Tây Nguyên. Trong công tác, bị cáo thường xuyên nhận được trao đổi từ cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về các nhà thầu, với nội dung “ủng hộ nhưng phải làm đúng pháp luật”.

Thừa nhận hành vi nhận tiền, bị cáo Nghị khai đã nhận tổng cộng 13 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Dân. Trong đó, 10 tỷ đồng nhận một lần tại nhà riêng liên quan đến dự án Bản Mồng; 3 tỷ đồng còn lại được đưa nhiều lần khi bị cáo đi kiểm tra công trường ở các địa phương.

Giải thích lý do nhận tiền, bị cáo cho rằng trong quá trình tham mưu, giám sát, bản thân có ý kiến với các chủ đầu tư, sau đó doanh nghiệp đến “cảm ơn” nên đã nhận với suy nghĩ đơn giản. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận đây là hành vi sai phạm nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh bản thân có vai trò tác động đến quá trình thực hiện dự án.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nghị thừa nhận nếu không có vị trí, quyền hạn trong việc kiểm tra, giám sát thì “sẽ không có việc doanh nghiệp đưa tiền”. Bị cáo cũng khẳng định không có thỏa thuận trước hay đặt điều kiện về tỷ lệ phần trăm với Nguyễn Văn Dân.

Bị cáo bày tỏ ân hận khi cho rằng sai phạm xảy ra vào cuối quá trình công tác, “không giữ được phẩm chất sau 40 năm làm việc”. Đồng thời, bị cáo xác nhận đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 13 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.

Về tài sản, bị cáo cho biết không bị kê biên bất động sản hay phong tỏa tài khoản, ngoài việc sổ lương bị tạm thời phong tỏa theo quy định.