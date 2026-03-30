Thu giữ 6,5 kg vàng trong vụ hối lộ liên quan cựu thứ trưởng

Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), cơ quan tố tụng đã thu giữ hơn 6,5 kg vàng tại nhà giám đốc doanh nghiệp đưa hối lộ cho cựu thứ trưởng.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội xét xử 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong đó, bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các bị cáo Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4, Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8 bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, trong quá trình tham gia đấu thầu và thi công các gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban 1, 2, 4 và 8 của Bộ NN&PTNT (cũ) làm chủ đầu tư, Nguyễn Văn Dân lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số lãnh đạo Bộ để nhờ tác động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu.

Cụ thể, bị cáo Dân liên hệ với cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và Trần Tố Nghị để được giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án. Các bên thỏa thuận chi tiền theo tỷ lệ phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo nhằm chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân.

Từ đó, Công ty Hoàng Dân được trúng thầu sai quy định tại 4 dự án gồm hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); hồ Bản Mồng (Nghệ An); hồ Bản Lải (Lạng Sơn); hồ Cánh Tạng (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ), gây thiệt hại 251 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình hoạt động kinh doanh, bị cáo Dân còn chỉ đạo cấp dưới thành lập 7 công ty trong cùng hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Với vai trò Thứ trưởng, Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng từ bị cáo Dân để chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu số 36 thuộc dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng.

Sau khi được bị cáo Dân nhờ tác động, Trần Tố Nghị được cho là đã thỏa thuận với bị cáo Lê Văn Hiến tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng hai gói thầu số 13 và 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), gây thiệt hại hơn 72 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Nghị còn chỉ đạo Nguyễn Hải Thanh tạo điều kiện cho liên danh nhà thầu, trong đó có Công ty Hoàng Dân, trúng gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng.

Cáo trạng xác định Trần Tố Nghị đã nhiều lần nhận tiền từ ông Nguyễn Văn Dân, tổng cộng 13 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Dân 175 miếng vàng, đã giám định là vàng 99,9%, tổng khối lượng hơn 6,5 kg kèm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 39 sổ đỏ bị thu giữ có tổng giá trị tài sản khoảng 241,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp khắc phục gần 50 tỷ đồng.