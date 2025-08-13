Nhà Trắng tiết lộ địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Anchorage, Alaska vào thứ Sáu tới để bàn về giải pháp chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Tổng thống Mỹ tuần trước đã thông báo hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Alaska, nhưng địa điểm cụ thể đến nay mới được tiết lộ.

Theo Nhà Trắng, thành phố Anchorage, Alaska sẽ là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào thứ Sáu giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra tại bang lớn nhất nước Mỹ, nhưng vị trí cụ thể vẫn chưa được công bố cho tới nay.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, “nhiều địa điểm” đã được cân nhắc để đăng cai cuộc gặp. Bà cho biết ông Trump “rất vinh dự” khi một bang của Mỹ được chọn làm nơi tổ chức và ông “mong chờ được đón tiếp Tổng thống Putin trên đất Mỹ”.

Lịch trình cho ngày thứ Sáu vẫn đang được “hoàn thiện”, bà Leavitt nói, đồng thời cho biết Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Nga về vấn đề này. Trước đó hôm thứ Ba, Moscow tiết lộ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để bàn về “một số khía cạnh” của hội nghị thượng đỉnh sắp tới, nhưng không cung cấp chi tiết về cuộc trao đổi.

Phát ngôn viên Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng ông Trump có thể thăm Nga trong tương lai. “Có thể, sẽ có kế hoạch trong tương lai để tới Nga”, bà nói khi được hỏi về dự định của Tổng thống.

Nói về kỳ vọng của ông Trump đối với hội nghị, bà Leavitt cho biết mục tiêu của cuộc gặp “là đạt được sự hiểu biết rõ hơn về cách chúng ta có thể chấm dứt” xung đột giữa Moscow và Kiev. Theo bà, ông Trump “đồng ý với cuộc gặp này theo đề nghị của Tổng thống Putin”, được chuyển qua đặc phái viên Steve Witkoff.

Cuộc gặp được tổ chức sau các cuộc hội đàm kéo dài ba giờ giữa ông Putin và ông Witkoff tại Moscow tuần trước.

Ông Trump cũng hy vọng sắp xếp một cuộc gặp ba bên với cả ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo bà Leavitt. Trước đó, ông Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu và quan chức EU đã ra tuyên bố rằng không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào nhằm giải quyết xung đột mà thiếu sự tham gia của Kiev.

Tổng thống Nga khẳng định ông “không có gì phản đối về nguyên tắc” việc gặp ông Zelensky, nhưng nhấn mạnh rằng “cần tạo ra những điều kiện nhất định” để cuộc gặp diễn ra. Moscow nhiều lần cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine đang phủ nhận thực tế và kéo dài một cuộc xung đột mà ông không thể chiến thắng.

Điện Kremlin cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng ông Zelensky ký các hiệp ước ràng buộc, do nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã hết hạn từ năm ngoái nhưng ông vẫn từ chối tổ chức bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật.