Video: Hàng nghìn người xếp hàng dưới mưa để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá nhà tăng trưởng mãnh liệt, liên tục thiết lập những mặt bằng mới, vượt quá khả năng của người mua ở thực. Điều này khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của người trẻ tại các đô thị lớn.