Video: Hàng nghìn người xếp hàng dưới mưa để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Lệ Chi
Lệ Chi

Hàng nghìn người dân tại Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm dưới mưa lạnh tại điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, mong sớm hoàn tất thủ tục để tiến gần cơ hội sở hữu căn hộ giá rẻ.

Nhà ở xã hội Kim Chung Nhà ở xã hội

Chân dung tân nữ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Nâng tầm 3 đột phá chiến lược cho kỷ nguyên mới

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14: Nâng tầm 3 đột phá chiến lược cho kỷ nguyên mới

TS Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng 3 đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực không lỗi thời mà cần nâng lên tầm cao mới, trở thành nền tảng giúp đất nước chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.