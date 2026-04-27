Ông Lê Quốc Minh: Báo chí Việt Nam tăng tốc đa nền tảng, AI thâm nhập toàn quy trình

Tại cuộc họp Ban Giám đốc CAJ, Trưởng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết báo chí Việt Nam đang chuyển mạnh sang sản xuất đa nền tảng, từng bước chuyển đổi số thực chất, trong đó AI được ứng dụng sâu vào toàn bộ quy trình xuất bản.

Tại hội thảo “Tương lai của AI và tác động đối với báo chí" trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 21 của Liên đoàn Báo chí ASEAN (CAJ), khai mạc ngày 27/4 tại Malaysia, Trưởng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết báo chí Việt Nam đang chuyển mạnh sang sản xuất đa nền tảng, từng bước chuyển đổi số thực chất, trong đó AI được ứng dụng sâu vào toàn bộ quy trình xuất bản.

Trao đổi cùng với các diễn giả từ Malaysia và Thái Lan, ông Lê Quốc Minh, cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí gắn với bộ máy chính trị, các cơ quan báo chí trong nước đang từng bước thay đổi cách làm theo hướng hiện đại, linh hoạt hơn.

Không chỉ mở rộng kênh phân phối nội dung trên nhiều nền tảng, các tòa soạn còn chủ động ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu quy trình và tiếp cận tốt hơn nhu cầu của độc giả.

Trong khuôn khổ hợp tác khu vực, Hội Nhà báo Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy trao đổi nghiệp vụ với các đối tác ASEAN, đồng thời đề xuất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản trị tòa soạn số, phối hợp phòng chống tin giả và phát huy vai trò điều phối của Liên đoàn Báo chí ASEAN trong bối cảnh truyền thông số phát triển nhanh.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Truyền thông Malaysia Teo Nie Ching, Chủ tịch CAJ năm 2026 nhấn mạnh chủ đề của hội nghị là Tương lai của trí tuệ nhân tạo và tác động đối với báo chí, cũng là vấn đề mang tính thời sự và có ảnh hưởng sâu rộng.

Theo bà, AI đang định hình lại toàn bộ chuỗi giá trị báo chí, từ sản xuất, phân phối đến tiêu thụ thông tin.

Bà Teo Nie Ching cho rằng AI mang lại nhiều lợi ích như nâng cao hiệu quả vận hành tòa soạn, tăng cường phân tích dữ liệu và mở rộng khả năng tiếp cận nội dung. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra thách thức lớn về tính xác thực và độ tin cậy của thông tin. Vì vậy, báo chí cần giữ vững giá trị cốt lõi, trong đó con người đóng vai trò trung tâm, còn AI là công cụ hỗ trợ.

Các ý kiến tại hội thảo chuyên đề về AI trong khuôn khổ CAJ-21 cũng thống nhất rằng việc ứng dụng AI là xu hướng tất yếu để các tòa soạn hiểu rõ độc giả, đa dạng hóa nội dung và phân phối hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của báo chí chính thống vẫn nằm ở chất lượng nội dung, tính chuyên nghiệp và giá trị nhân văn - những yếu tố mà công nghệ không thể thay thế.

Trong bối cảnh đó, việc kết hợp hài hòa giữa sức mạnh công nghệ và vai trò của con người được xem là chìa khóa để báo chí ASEAN thích ứng với môi trường truyền thông mới, đồng thời giữ vững niềm tin của công chúng.