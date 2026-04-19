Arobid bắt tay IBF Vietnam Singapore, đưa AI thành “hạ tầng lõi” của xúc tiến thương mại toàn cầu

Điểm đáng chú ý trong biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế giữa Arobid và IBF Vietnam Singapore là ở cách Arobid định vị lại xúc tiến thương mại: Chuyển từ mô hình sự kiện truyền thống sang hạ tầng số vận hành bằng AI.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Arobid và bà Đặng Minh Anh, Chủ tịch IBF Vietnam Singapore, thống nhất triển khai mô hình hợp tác nhằm, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả.

Tái cấu trúc xúc tiến thương mại bằng AI

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN 2026 vừa diễn ra tại Singapore, Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid và International Business Federation Vietnam Singapore (IBF Vietnam Singapore) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mở ra hướng đi mới trong phát triển hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư số trên quy mô toàn cầu.

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận không chỉ nằm ở việc mở rộng hợp tác quốc tế, mà ở cách tiếp cận mới: Lấy trí tuệ nhân tạo (AI) làm nền tảng vận hành cho toàn bộ hoạt động xúc tiến thương mại.

Trao đổi với VietTimes, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Arobid, cho biết giá trị cốt lõi mà nền tảng mang lại nằm ở việc thiết lập một hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư số dùng chung trên quy mô toàn cầu. Trên nền tảng này, các tổ chức xúc tiến thương mại tại Singapore cũng như quốc tế có thể trực tiếp tham gia, khai thác và phát triển hoạt động kinh doanh trong môi trường số, thay vì phải xây dựng các hệ thống riêng lẻ, phân tán.

"Arobid không chỉ cung cấp một công cụ công nghệ, mà định vị như một hạ tầng vận hành chung, giúp tối ưu chi phí, mở rộng khả năng kết nối và gia tăng hiệu quả giao thương. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng cho cả các tổ chức xúc tiến thương mại lẫn cộng đồng doanh nghiệp, thông qua việc chuẩn hóa hoạt động, tăng tính minh bạch và thúc đẩy các cơ hội hợp tác trên phạm vi toàn cầu", ông Chín nói.

Trong mô hình hợp tác với IBF Vietnam Singapore, hạ tầng công nghệ của Arobid được kết hợp với mạng lưới doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế. Sự kết nối này không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường mà còn gia tăng chiều sâu giao thương, khi các cơ hội hợp tác được hình thành dựa trên dữ liệu và nhu cầu thực tế.

Hạ tầng giao thương số toàn cầu từ Việt Nam

Chủ tịch Arobid cho biết nền tảng của doanh nghiệp này tích hợp các lớp công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm tái cấu trúc toàn bộ quy trình xúc tiến thương mại. Từ khâu tìm kiếm, sàng lọc đối tác đến kết nối và theo dõi hiệu quả đều được số hóa và vận hành dựa trên dữ liệu. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ tiếp cận thị trường nhanh hơn mà còn tiếp cận đúng đối tác, đúng nhu cầu, qua đó nâng cao xác suất giao dịch thành công.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN 2026 tổ chức tại Singapore, tập trung bàn thảo chuyển đổi số, dòng vốn xanh và hợp tác kinh tế bền vững.

Một điểm khác biệt quan trọng là khả năng chuyển đổi hoạt động xúc tiến thương mại từ mô hình “theo sự kiện” sang “vận hành liên tục”. Thay vì phụ thuộc vào các hội chợ, triển lãm diễn ra trong thời gian ngắn, doanh nghiệp có thể duy trì hiện diện và kết nối trên nền tảng số mọi lúc, mọi nơi. Toàn bộ quá trình được theo dõi theo thời gian thực, cho phép đo lường hiệu quả bằng dữ liệu cụ thể thay vì các chỉ số mang tính định tính.



Năm 2026, Arobid đặt kế hoạch vận hành 120 hội chợ triển lãm trực tuyến, tập trung vào nông sản, thực phẩm chế biến, gỗ nội thất, dệt may, công nghiệp phụ trợ, công nghệ và dịch vụ. Nền tảng nhắm đến các ngành có nhu cầu tìm bạn hàng thường xuyên và cạnh tranh cao, kỳ vọng tổ chức theo cụm giúp doanh nghiệp gặp đúng nhóm khách hàng hơn.

Về dài hạn, Arobid hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giao thương số vận hành như một “hạ tầng mềm” của thương mại quốc tế, nơi các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp có thể cùng tham gia, khai thác và phát triển. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và mở rộng xuất khẩu qua thương mại điện tử, mô hình này mở ra khả năng nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Nếu được triển khai ở quy mô lớn, việc đưa AI trở thành hạ tầng lõi không chỉ thay đổi cách doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mà còn có thể định hình lại cách thức xúc tiến thương mại trong kỷ nguyên số.