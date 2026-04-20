Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang làm quyền Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, giữ quyền Viện trưởng cho đến khi kiện toàn chức danh Viện trưởng.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Ngọc Trang.

Tại lễ công bố và trao quyết định giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Ngọc Trang được tổ chức ngày 20/4, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị lãnh đạo Viện tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần huy động toàn bộ nguồn lực để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của Viện. Đồng thời, lãnh đạo Viện phải chủ động xây dựng định hướng phát triển, xác định rõ vai trò, vị trí và lộ trình trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chỉ rõ đây là yếu tố then chốt, quyết định tương lai của Viện nếu không sớm định hình rõ hướng đi và nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày 6/4, người tiền nhiệm của bà Trang - ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia - được điều động làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Việc ông Hồ Đức Thắng tham gia hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội được kỳ vọng sẽ tăng cường yếu tố công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số trong quá trình xây dựng chính sách.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, sự tham gia của những đại biểu có chuyên môn sâu về KHCN được đánh giá là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

