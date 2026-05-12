Sản phẩm Make in Vietnam phải thắng bằng chất lượng, không phải ưu đãi

Ông Nguyễn Huy Dũng cho rằng tinh thần “Make in Vietnam” chỉ có thể đi xa nếu doanh nghiệp công nghệ Việt đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu bằng chất lượng sản phẩm, giá thành và dịch vụ, thay vì phụ thuộc vào ưu đãi, lợi thế thị trường nội địa.

3 định hướng cho doanh nghiệp công nghệ Việt

Ngày 12/5, tại chương trình “Phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược” do Công ty An ninh mạng thông minh SCS (SafeGate) tổ chức, ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhấn mạnh 3 định hướng lớn đối với doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, gồm tự chủ chiến lược, sản xuất thông minh và tư duy toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Huy Dũng, tự chủ chiến lược là điều kiện tiên quyết để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn những phân khúc, sản phẩm phù hợp với thế mạnh của mình để từng bước làm chủ công nghệ. Những sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện được xem là minh chứng cho tinh thần tự chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần theo đuổi mô hình sản xuất thông minh, thích ứng với tốc độ thay đổi của công nghệ. Nếu không xây dựng được nền công nghiệp và năng lực sản xuất tự chủ, Việt Nam sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như khó bảo đảm tự chủ chiến lược. Việc đầu tư cho sản xuất công nghệ cao cần được duy trì trong dài hạn để hình thành nền công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam trong 5 năm, 10 năm hay 20 năm tới.

Thông điệp thứ ba được nhấn mạnh là tư duy toàn cầu. Theo ông Nguyễn Huy Dũng dù Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân với hàng chục triệu hộ gia đình và hơn 1 triệu doanh nghiệp, quy mô này vẫn chưa đủ để doanh nghiệp công nghệ phát triển bền vững nếu chỉ tập trung vào thị trường nội địa. Vì vậy, doanh nghiệp Việt phải cạnh tranh sòng phẳng với các hãng quốc tế bằng chất lượng sản phẩm, giá thành và dịch vụ.

"Chúng ta phải cạnh tranh sòng phẳng về mặt chất lượng, giá thành và dịch vụ đối với các hãng lớn trên thế giới. Chúng ta không dựa vào ưu đãi; tinh thần Make in Vietnam rất đáng quý nhưng chúng ta phải bước ra thế giới bằng chính năng lực chuyên môn và chất lượng sản phẩm của mình", ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Ông Dũng cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa SafeGate và MK Group trong phát triển các sản phẩm an ninh mạng. Theo ông, sự kết hợp giữa các doanh nghiệp công nghệ trong nước sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái và kiến trúc an ninh mạng an toàn cho Việt Nam.

Hệ sinh thái an ninh mạng Make in Vietnam

Ra mắt nhóm 5 giải pháp an ninh mạng hướng tới bảo vệ tổ chức, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin trọng yếu, Chủ tịch SafeGate Ngô Tuấn Anh cho rằng đây là minh chứng cho định hướng tự chủ công nghệ của SafeGate, tập trung phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược.

Chủ tịch SafeGate Ngô Tuấn Anh thông tin các giải pháp được phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam và ứng dụng các công nghệ mới như AI, Cloud,...

Theo ông Ngô Tuấn Anh, bộ giải pháp này cũng hướng tới giải quyết những bài toán thực tiễn xuất phát từ tình hình an ninh mạng và an toàn dữ liệu tại Việt Nam hiện nay.

Nhóm 5 giải pháp của SafeGate bảo vệ các tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống thông tin trọng yếu gồm: Giải pháp tường lửa thông minh SafeGate Smart Firewall; Cổng quản lý kết nối, an ninh mạng SafeGate Secure Gateway; Giải pháp chống thất thoát dữ liệu, đảm bảo tuân thủ trong lĩnh vực dữ liệu, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu nội bộ SafeGate DLP; Giải pháp truyền dữ liệu 1 chiều SafeGate Data Diode; Giải pháp kết nối từ xa an toàn theo kiến trúc ZeroTrust SafeGate Z-Entry.

Ông Ngô Tuấn Anh cho biết nhóm giải pháp mới của SafeGate được phát triển nhằm hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, tăng khả năng bảo vệ hệ thống trước nguy cơ tấn công, rò rỉ dữ liệu và đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục.

Trong khuôn khổ chương trình “Phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược”, SafeGate và MK còn công bố ra mắt giải pháp MK Networks, gồm các thiết bị hạ tầng mạng (Switch-Access Point) Made in Vietnam, giúp đảm bảo an toàn hạ tầng cho các đơn vị, tổ chức.