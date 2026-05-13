Hơn 200.000 sản phẩm OCOP lên TikTok Shop, doanh thu nhà bán hàng tăng 3,5 lần

Hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt được gắn nhãn định danh, hơn 30.000 nhà bán hàng được đào tạo vận hành và livestream, giúp doanh thu các gian hàng tham gia chương trình “Thứ 7 hàng Việt” của TikTok tăng gấp 3,5 lần.

Mô hình thương mại điện tử tới hơn 3.000 xã toàn quốc

Phát biểu tại sự kiện “CSR Day 2026 - Khơi mở làn sóng tác động mới” diễn ra ngày 13/5 tại Hà Nội, đại diện TikTok thông tin hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt đã được gắn nhãn định danh trên nền tảng nhằm tăng khả năng nhận diện và tiếp cận người tiêu dùng trong năm 2025.

Nền tảng này cũng triển khai hơn 1 triệu voucher ưu đãi dành riêng cho hàng Việt và tổ chức các chương trình hỗ trợ bán hàng như “Thứ 7 hàng Việt”. Doanh thu trung bình của các nhà bán hàng tham gia chương trình tăng gấp 3,5 lần so với năm 2024.

TikTok Shop cho biết hơn 30.000 nhà bán hàng đã được hướng dẫn về vận hành gian hàng, livestream, quảng bá sản phẩm cũng như cập nhật quy định liên quan đến thuế và pháp lý khi kinh doanh trên nền tảng số.

Trong lĩnh vực nông sản, TikTok Shop ghi nhận hơn 200 tấn trái cây tươi được tiêu thụ chỉ sau 9 tháng mở ngành hàng này. Một số sản phẩm địa phương như sầu riêng cổ Sáu Hữu đạt hơn 10 tấn tiêu thụ trong 48 giờ, trong khi khoai sâm đất Tây Bắc bán ra hơn 600 tấn trên nền tảng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh cho biết mỗi xã phường trên toàn quốc đều có thể hình thành mô hình thương mại điện tử riêng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc TikTok Việt Nam, cho biết TikTok đang thúc đẩy một sáng kiến hướng tới việc mỗi tỉnh, thậm chí mỗi xã phường, đều có thể hình thành mô hình thương mại điện tử riêng.

Theo ông, mục tiêu không chỉ dừng ở tăng doanh số bán hàng mà còn giúp các địa phương xây dựng hình ảnh và sự hiện diện trên môi trường số.

Sau giai đoạn thí điểm tại xã Bình Lư (Lai Châu), mô hình này đã nhận được sự quan tâm từ nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Thái Nguyên, với kế hoạch phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Mục tiêu thương mại điện tử tăng trưởng 20%

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), cho biết thương mại điện tử đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế số Việt Nam. Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 32 tỷ USD, chiếm gần 2/3 giá trị nền kinh tế số.

"Chúng tôi kỳ vọng thương mại điện tử năm nay sẽ tăng trưởng 20%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đã đề ra", bà Oanh nói.

Bà Lê Hoàng Oanh đánh giá cao hiệu quả của mô hình hợp tác giữa nền tảng số và địa phương như TikTok Shop đang triển khai.

Trong bối cảnh đó, bà Oanh cho rằng việc đưa hàng Việt và các nhà bán hàng địa phương tham gia sâu hơn vào các nền tảng số là xu hướng cần thiết. Theo đại diện Bộ Công Thương, các mô hình hợp tác giữa nền tảng thương mại điện tử và địa phương không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho sản phẩm Việt mà còn góp phần nâng cao năng lực kinh doanh số, quảng bá đặc sản vùng miền và thúc đẩy kinh tế số tại địa phương.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận định thương mại điện tử không còn đơn thuần là kênh bán hàng mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới của hệ sinh thái kinh tế số nông nghiệp Việt Nam.

Theo ông, việc kết nối công nghệ, dữ liệu thị trường, thông số và năng lực vận hành hiện đại có thể tạo ra các phương thức thương mại mới, giúp rút ngắn khoảng cách từ vùng sản xuất tới người tiêu dùng, nâng cao giá trị nông sản và tăng sức cạnh tranh cho nông nghiệp Việt Nam.

Hợp tác chiến lược phát triển thương mại điện tử và kinh tế xanh

Tại chương trình, TikTok Shop cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng dành cho hàng Việt trong 6 tháng cuối năm 2026. Gói hỗ trợ bao gồm ưu đãi phí hoa hồng, tín dụng quảng cáo, voucher và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ dành cho nhà bán hàng mới, đặc biệt là các chủ thể OCOP, hợp tác xã và hộ kinh doanh địa phương.

Ngoài ra, nền tảng này cho biết đang chuẩn bị triển khai sáng kiến “Hàng Việt cất cánh”, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.