Nữ sinh Quảng Trị thắng giải tại sân chơi triệu thí sinh về an ninh mạng

Vượt qua hơn 1 triệu học sinh trung học cơ sở trên cả nước, nữ sinh Quảng Trị đã xuất sắc giành điểm cao nhất tại Cuộc thi Học sinh với An ninh mạng 2026, góp mặt trong 101 thí sinh tiêu biểu được vinh danh.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh và Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05 trao giải Nhất cho học sinh, đơn vị dự thi.

Hơn 1 triệu học sinh tham gia

Ngày 24/4, 101 học sinh có thành tích cao nhất tại Cuộc thi Học sinh với An ninh mạng 2026 đã được trao giải, ghi nhận nỗ lực và năng lực nổi bật trong lĩnh vực an toàn thông tin. Trong đó, em Nguyễn Trà My, lớp 8C, Trường THCS Quảng Tùng, tỉnh Quảng Trị là thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc với 22 điểm, trở thành gương mặt tiêu biểu của mùa thi năm nay.

Theo Ban Tổ chức, 101 giải thưởng được trao gồm 4 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba và 75 giải khuyến khích. Kết quả này được lựa chọn từ vòng chung khảo với sự tham gia của 330 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện cho 300 trường học thuộc 33 tỉnh, thành phố.

Trước đó, vòng sơ khảo của cuộc thi đã thu hút 1.125.331 học sinh đến từ 6.840 trường thuộc 34 tỉnh, thành phố tham gia, tương đương khoảng 15% tổng số học sinh THCS và 64% số trường THCS trên cả nước.

Vòng chung khảo Cuộc thi Học sinh với An ninh mạng 2026 tổ chức ngày 20/4 tại 295 điểm thi trực tuyến trên toàn quốc.

Nhiều địa phương ghi nhận kết quả nổi bật. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia với 126.232 em. Hưng Yên xếp thứ hai với 80.308 học sinh, đồng thời là địa phương có tỷ lệ tham gia cao nhất, đạt 44,28% tổng số học sinh THCS của tỉnh.

Các địa phương như Sơn La, Khánh Hòa, Cao Bằng cũng đạt tỷ lệ tham gia rất cao, cho thấy sự vào cuộc tích cực, quyết liệt và hiệu quả từ cơ sở.

Ở cấp trường, nhiều mô hình triển khai đáng ghi nhận. Trường THCS Đông Hòa, TP. HCM là đơn vị có số lượng học sinh tham gia cao nhất cả nước với 3.578 em. Trường THCS Long Thạnh, tỉnh Cà Mau đạt tỷ lệ tham gia 100% học sinh, thể hiện tinh thần hưởng ứng đồng bộ và trách nhiệm của nhà trường.

An ninh mạng học đường trước thách thức mới từ lừa đảo, xâm hại

Phát biểu tại lễ trao giải, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh không gian mạng đang trở thành môi trường học tập, giao tiếp quan trọng của học sinh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tuy nhiên, đi cùng với đó là nhiều nguy cơ như lừa đảo, xâm hại và các tác động tiêu cực, đặt ra yêu cầu cấp thiết về trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn mạng từ sớm cho học sinh.

Trung tướng Lê Xuân Minh cảnh báo nhiều nguy cơ, thách thức, đặc biệt là các hành vi xâm hại, lừa đảo, đang tác động tiêu cực đến trẻ em hiện nay.

Trung tướng Lê Xuân Minh đánh giá kết quả cuộc thi không chỉ phản ánh mặt bằng nhận thức của học sinh mà còn cho thấy tiềm năng lớn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng, lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Cuộc thi Học sinh với An ninh mạng 2026 do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chủ trì, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuộc thi được triển khai bám sát Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho học sinh trên phạm vi toàn quốc.