Bà Nguyễn Thị Ngoan làm Phó tổng giám đốc MISA

Chủ tịch MISA Lữ Thành Long và Tổng giám đốc Lê Hồng Quang chúc mừng bà Nguyễn Thị Ngoan.

Ngày 15/4, Hội đồng Quản trị Tập đoàn MISA bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngoan giữ chức Phó Tổng Giám đốc, phụ trách mảng đầu tư và hành chính.

Bà Nguyễn Thị Ngoan sinh năm 1979, tốt nghiệp Học viện Tài chính, đã có gần 22 năm gắn bó với MISA. Gia nhập doanh nghiệp từ năm 2005 với vai trò nhân viên kinh doanh, bà đã trải qua nhiều vị trí quan trọng như kế toán, kiểm soát tài chính, Trưởng ban Tài chính, Chánh văn phòng Tổng công ty, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc điều hành JETPAY - đơn vị thành viên của MISA.

Trong quá trình công tác, bà trực tiếp điều hành bộ máy tài chính của tập đoàn với khoảng 4.500 nhân sự, đồng thời tham gia triển khai nhiều dự án đầu tư và xây dựng các công trình trọng điểm của MISA tại TP.HCM, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột và Cần Thơ.

Đặc biệt, trong vai trò Giám đốc điều hành JETPAY từ năm 2025, bà đã tạo dấu ấn với mức tăng trưởng doanh thu 216,8%, cho thấy năng lực quản trị toàn diện trong cả lĩnh vực tài chính, vận hành và phát triển kinh doanh.

Ông Lữ Thành Long, Chủ tịch HĐQT MISA đánh giá cao năng lực của bà Nguyễn Thị Ngoan trong lĩnh vực đầu tư, đàm phán và mua sắm, những mảng công việc đòi hỏi bản lĩnh, tư duy chiến lược và độ chính xác cao. Ông tin tưởng trên cương vị mới, bà Ngoan sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và hoàn thành xuất sắc các trọng trách được giao.

Theo HĐQT MISA, việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngoan ở vị trí Phó tổng giám đốc nhằm phát huy thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư và hành chính, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới của tập đoàn.