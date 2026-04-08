Ông Trần Thanh Lâm: Báo chí chuyển đổi số toàn diện để làm chủ không gian truyền thông

Ông Trần Thanh Lâm cho rằng báo chí, xuất bản chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo”, đẩy mạnh chuyển đổi số để làm chủ không gian truyền thông, giữ vững vai trò dẫn dắt, định hướng.

Từ “quản lý” sang “kiến tạo”, tái định vị báo chí

Ngày 8/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức trên cả nước.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phát biểu trước hơn 7.000 đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao.

Trong dòng chảy đó, lực lượng báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức chính là những người mang sứ mệnh khơi dòng, kiến tạo, dẫn dắt, kết nối tạo nên sự thống nhất giữa ý chí của Đảng và khát vọng của cả dân tộc; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm biến chủ trương thành hành động và kết quả cụ thể.

Ông Trần Thanh Lâm nêu rõ để hiện thực hóa mục tiêu quan trọng đó, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị là điều kiện cần, nhưng sự đồng thuận trong nhận thức và sự bứt phá sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm báo, xuất bản chính là yếu tố quan trọng, động lực to lớn để Nghị quyết thực sự thẩm thấu, có sức sống mạnh mẽ trong đời sống.

Trao đổi với những người hoạt động báo chí, xuất bản, ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đây là mục tiêu, là nhiệm vụ, là nguyên tắc vận hành của báo chí, xuất bản trong giai đoạn hiện nay.

"Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản cần chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang tư duy "kiến tạo phát triển", phải tạo ra không gian phát triển mới để báo chí, xuất bản thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin, góp phần bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội", ông Trần Thanh Lâm nói.

Các cơ quan báo chí, phải thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền “đúng, nhanh, hay và sắc bén”, giữ vai trò tiên phong, trụ cột, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng; các nhà xuất bản phải cho ra đời những xuất bản phẩm xứng tầm với sự đổi thay của đất nước.

"Cùng với nội dung, cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện để nắm bắt và làm chủ không gian truyền thông, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những luận cứ khoa học và thuyết phục", Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói và lưu ý rằng báo chí cần phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Văn nghệ sĩ “thắp lửa” khát vọng, bồi đắp tâm hồn dân tộc

Đối với lực lượng văn nghệ sĩ, ông Trần Thanh Lâm nhắc tới Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và nêu rõ văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị; văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm. Đội ngũ văn nghệ sĩ chính là những người “xây dựng bồi đắp tâm hồn” dân tộc, “thắp lửa” khát vọng của Nhân dân. Do vậy, cần có cơ chế phát huy hơn nữa sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ trong thực hiện 2 mục tiêu chiến lược “100 năm”.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 40 điểm cầu trên cả nước, với hơn 7.000 đại biểu tham dự.

Ông đề nghị các văn nghệ sĩ tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa, trực tiếp hơn nữa để hiện thực hóa các nội dung về văn hóa nêu trong nghị quyết; có thêm nhiều tác phẩm, công trình văn hóa có sức lan tỏa bền vững, lâu dài, còn mãi với thời gian, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, làm giàu thêm hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Đồng thời tập trung thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa, để các tác phẩm nghệ thuật, không chỉ để thưởng thức mà còn là một động lực phát triển kinh tế, lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới.

Ông cũng đề nghị lực lượng trí thức, nhà khoa học cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế quản lý, đầu tư và tự chủ đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ. Cần xây dựng môi trường để trí thức, nhà khoa học được tự do sáng tạo, được cống hiến.

"Khoa học và công nghệ phải giải quyết được các bài toán thực tế về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng của đất nước đạt mức 2 con số như mục tiêu đã đề ra", ông Trần Thanh Lâm nói thêm.

