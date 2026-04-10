Ngày 10/4, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho nhà báo Nguyễn Phong Cầm.

Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ký quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm giữ chức vụ Phó Tổng thư ký phụ trách truyền thông, Trưởng ban Chuyên môn chuyên trách truyền thông về bảo hiểm (Ban Truyền thông).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Nguyễn Xuân Việt khẳng định việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm nằm trong kế hoạch kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm báo, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan báo chí uy tín, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, nhà báo Nguyễn Phong Cầm được đánh giá có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

"Tin rằng với cương vị mới, nhà báo Nguyễn Phong Cầm sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, phấn đấu hơn nữa để đưa Tạp chí Tài chính Bảo hiểm ngày càng phát triển hơn nữa, đáp ứng nhu cầu bạn đọc cả nước nói chung và bạn đọc ngành bảo hiểm nói riêng trong thời gian tới", ông Nguyễn Xuân Việt nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhà báo Nguyễn Phong Cầm.

Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng cho rằng ngành bảo hiểm là một ngành có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, liên quan đến hầu hết các khía cạnh của cuộc sống, từ bảo vệ sức khỏe, tài sản, trách nhiệm dân sự cho đến các rủi ro kinh doanh và đầu tư dài hạn. Chính vì vậy, công tác truyền thông, phổ biến và nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa, vai trò cũng như lợi ích thiết thực của bảo hiểm luôn được ngành bảo hiểm đặc biệt coi trọng và đầu tư mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm mang ý nghĩa hết sức quan trọng và có tính chiến lược. Đây không chỉ là sự kiện củng cố thêm vai trò của Tạp chí như một kênh thông tin chính thống, uy tín hàng đầu của ngành, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo hiểm đến với đông đảo công chúng, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.

Chúc mừng tân Tổng biên tập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi bày tỏ kỳ vọng với kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp, nhà báo Nguyễn Phong Cầm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của báo chí ngành bảo hiểm nói riêng và báo chí Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm, tân Tổng biên tập Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo cơ quan báo chí nơi nhà báo Nguyễn Phong Cầm từng làm việc.

“Đây là vinh dự lớn lao đối với tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam để tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự phát triển nội dung và hình thức của tạp chí để đáp ứng mong đợi của bạn đọc trong thời gian tới”, tân Tổng biên tập Nguyễn Phong Cầm bày tỏ.

