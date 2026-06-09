Lợi thế cạnh tranh mới giúp tăng hiệu quả bán hàng qua mạng

Theo TikTok Shop, người tiêu dùng trực tuyến ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất. Do đó sự minh bạch là yếu tố cạnh tranh mới trên thương mại điện tử.

Người dùng muốn nhìn thấy cả nhà máy phía sau sản phẩm

Tại chuyến tham quan nhà máy Bzu Bzu ngày 9/6 trong khuôn khổ sáng kiến GreenUP - Sống xanh, Sắm xanh, bà Giang Nguyễn, đại diện TikTok Shop Việt Nam, chia sẻ rằng sự minh bạch về chuỗi cung ứng và quy trình sản xuất đang ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của các thương hiệu trên thương mại điện tử.

Bà Giang Nguyễn cho rằng trong nhiều năm các nhà bán hàng trên thương mại điện tử chủ yếu cạnh tranh bằng giá, khuyến mại và tốc độ giao hàng. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của các sản phẩm xanh, hữu cơ và có nguồn gốc địa phương, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cách sản phẩm được tạo ra.

Bà Giang Nguyễn cho rằng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và quy trình sản xuất của sản phẩm.

“Người tiêu dùng hiện nay không chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh sản phẩm hay tiếp nhận các thông điệp quảng cáo. Họ muốn có thêm những bằng chứng cụ thể về vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất, quy trình đóng gói và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng", bà Giang Nguyễn nói với VietTimes và đồng thời chia sẻ quan điểm rằng người tiêu dùng rất quan tâm đến những nỗ lực của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường.

Xu hướng tiêu dùng này đang mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm cuối cùng, doanh nghiệp có thể đưa những năng lực sản xuất phía sau thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng, từ đó gia tăng niềm tin và tạo khác biệt trên thị trường.

Theo đại diện TikTok Shop, đây cũng là một trong những giá trị nổi bật mà mô hình thương mại điện tử dựa trên khám phá (discovery commerce) mang lại.

"Thay vì chỉ nhìn thấy sản phẩm trên kệ hàng trực tuyến, người tiêu dùng có thể được đưa trực tiếp đến nhà máy thông qua video ngắn và livestream, giúp quá trình xây dựng niềm tin diễn ra ngay từ giai đoạn khám phá nhu cầu", bà Giang Nguyễn nói.

Các KOC livestream bán hành trực tuyến từ nhà máy Bzu Bzu.

Theo TikTok Shop, hoạt động này không chỉ giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về nguồn gốc sản phẩm mà còn góp phần khuyến khích xu hướng tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.

Doanh nghiệp mở kênh TMĐT, doanh thu tăng 3,7 lần

Theo nhận định của TikTok Shop, Bzu Bzu đang áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, an toàn lao động và chất lượng sản phẩm. Sự minh bạch về chuỗi cung ứng và quy trình sản xuất vì thế không chỉ giúp thương hiệu xây dựng niềm tin với khách hàng mà còn dần trở thành một lợi thế cạnh tranh mới trên môi trường thương mại điện tử.

Lãnh đạo Bzu Bzu (phải) trực tiếp cùng KOC livestream quảng bá sản phẩm từ nhà máy.

Đại diện TikTokShop cũng cho biết Bzu Bzu là một trong những thương hiệu ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật trên TikTok Shop. Sau khi bắt đầu kinh doanh trên nền tảng từ tháng 3/2024, thương hiệu đạt mức tăng trưởng doanh thu hơn 276%, tương đương gấp 3,7 lần chỉ sau một năm.

Từ một thương hiệu mới tham gia nền tảng, Bzu Bzu đã vươn lên nhóm 4 thương hiệu dẫn đầu ngành hàng Mẹ và Bé trên TikTok Shop chỉ sau 3 quý hoạt động.

Bà Giang Nguyễn cho rằng kết quả này cho thấy bên cạnh chất lượng sản phẩm, việc xây dựng niềm tin thông qua các nội dung chân thực về thương hiệu, quy trình sản xuất và các giá trị phát triển bền vững đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua sắm của người tiêu dùng trực tuyến.