Bổ nhiệm 3 Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Chiều 8/4, tại hội nghị Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tặng hoa, chúc mừng các tân Phó trưởng ban.

Cụ thể, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội, giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hội nghị cũng thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm 2 Ủy viên Trung ương Đảng là ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ông Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, các cán bộ vừa được bổ nhiệm là những cán bộ được đào tạo, có kinh nghiệm công tác trong nhiều lĩnh vực, đã trải qua nhiều vị trí khác nhau, có kinh nghiệm trong nghiên cứu, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý và nghiên cứu khoa học.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ông Trần Hồng Thái, ông Lê Văn Lợi vào vị trí lãnh đạo Ban góp phần kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được giao nhiều nhiệm vụ, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu chuyên sâu gắn với thực tiễn.

Do đó, Trưởng Ban mong muốn các tân Phó trưởng Ban phát huy kinh nghiệm, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Ban triển khai các nhiệm vụ, xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong năm 2026 và trong nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị thực hiện mô hình hoạt động theo quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hai Viện Hàn lâm, gắn kết hoạt động của hai Viện với công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Với việc điều động và bổ nhiệm này, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương có 13 lãnh đạo, gồm Trưởng Ban là ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó trưởng Ban thường trực là ông Thái Thanh Quý và các Phó trưởng Ban, gồm các ông Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Thế Mạnh, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Ngọc Tuấn cùng 2 Phó trưởng Ban kiêm nhiệm là ông Trần Hồng Thái và ông Lê Văn Lợi.

Ông Trần Hồng Thái sinh ngày 4/8/1974. Quê quán: Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Trái đất và Toán học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Lê Văn Lợi sinh ngày 10/12/1974. Quê quán: Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Triết học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24/9/1966. Quê quán: Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

​