Bão số 1 đổ bộ Quảng Ninh, đêm nay mưa rất to, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h30 ngày 4/7, bão số 1 (bão Maysak) đã đi vào khu vực bờ biển Móng Cái, Quảng Ninh, cường độ cấp 8-9, giật 11.

Theo cơ quan khí tượng, đây là thời điểm có gió mạnh nhất trên đất liền, gió mạnh còn duy trì đến khoảng sau 23h. Đêm nay đến sáng mai khu vực Đông Bắc (trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh) có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp. Cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi trong đêm nay và ngày mai (5/7).

Tâm bão số 1 đi vào khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Tại khu vực Cửa Ông, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái có gió giật cấp 10; Quảng Hà có gió giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong chiều tối và đêm nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6-7. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Sóng biển tại các khu vực này cao 2-4,5m, biển động rất mạnh có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển.

Tại khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên đang có gió mạnh tăng dần lên cấp 6-7. Vùng gần tâm bão có thể có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Sóng biển ven bờ cao 2-3,5m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển cùng các công trình ven bờ. Gió mạnh có nguy cơ làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Về mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1, cơ quan khí tượng dự báo từ chiều 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm.

Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, người dân cần đề phòng nguy cơ dông, lốc xoáy và gió giật mạnh, cả trước và trong thời gian bão ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương và người dân trong vùng ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn.