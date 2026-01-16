Người phụ nữ nhập viện khẩn vì ăn thứ “độc hơn thạch tín” trong cá

Túi mật cá được cảnh báo là “thậm chí còn độc hơn thạch tín”; chỉ vài gram cũng đủ gây ngộ độc, còn với lượng lớn hơn có thể dẫn tới tử vong.

Một phụ nữ ở miền Đông Trung Quốc đã phải nhập khoa hồi sức tích cực (ICU) chỉ vài giờ sau khi nuốt sống túi mật cá, vì tin rằng cách này có thể chữa khỏi cơn đau đầu của mình.

Người phụ nữ 50 tuổi, họ Lưu, đến từ tỉnh Giang Tô, đã làm theo một bài thuốc dân gian cho rằng nuốt túi mật cá sống có thể “thanh nhiệt, giải độc cơ thể” và làm dịu chứng đau nửa đầu kéo dài mà bà đang gặp phải.

Sáng ngày 14/12, bà Lưu mua một con cá trắm nặng 2,5 kg tại chợ, mang về nhà lấy túi mật rồi nuốt sống.

Chỉ 2 giờ sau, bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng dữ dội. Gia đình lập tức đưa bà tới bệnh viện, nơi các bác sĩ chẩn đoán bà bị ngộ độc túi mật cá kèm suy gan cấp.

Bà nhanh chóng được chuyển tới khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Tô. Tại đây, đội ngũ y tế đã tiến hành điều trị bằng phương pháp trao đổi huyết tương và liệu pháp thay thế thận liên tục – một hình thức lọc máu chậm.

Sau năm ngày điều trị, tình trạng của bà Lưu cải thiện và bà được xuất viện. Vụ việc được bệnh viện công bố vào ngày 7/1.

Bác sĩ Hồ Chấn Khuê cho biết túi mật cá “thậm chí còn độc hơn cả thạch tín”. Ông giải thích rằng chỉ cần vài gram đã đủ gây ngộ độc cho một người, còn túi mật của những con cá nặng từ 5 kg trở lên có thể gây tử vong.

Theo bác sĩ Hồ, túi mật cá chứa các độc tố có khả năng gây tổn thương gan và thận, dẫn đến suy gan cấp và suy thận cấp. Trong những trường hợp nghiêm trọng, các độc tố này còn có thể gây sốc, xuất huyết não và thậm chí tử vong.

Ông cũng cảnh báo rằng túi mật cá vẫn giữ nguyên độc tính dù được nấu chín hay ngâm rượu – những cách mà một số người tin là có thể làm tăng giá trị dinh dưỡng.

Bệnh viện khuyến cáo người dân không nên tin vào các bài thuốc dân gian mang tính mê tín.

Trường hợp của bà Lưu không phải là cá biệt. Trên thực tế, đã có nhiều ca nhập viện do ăn túi mật cá sống. Nhiều bệnh nhân cho biết họ tin rằng bộ phận này có thể giúp thanh nhiệt, cải thiện thị lực và giải độc gan. Một số người thậm chí cho rằng vị đắng của túi mật chính là dấu hiệu cho thấy hiệu quả chữa bệnh.

Trong một trường hợp khác tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, một phụ nữ bị tiêu chảy suốt 3 ngày sau khi nuốt túi mật cá sống, nhưng vẫn tin rằng đó là dấu hiệu cho thấy “nhiệt trong người đang được đào thải”. Khi bà tìm đến sự trợ giúp y tế, gan và thận đã bị tổn thương nghiêm trọng.

“Đây không phải là chăm sóc sức khỏe, mà là tự sát”, một cư dân mạng bình luận.

“Hãy luôn tin vào lời khuyên y khoa của bác sĩ, thay vì các bài thuốc dân gian”, một người khác viết.

“Mẹ tôi từng cho tôi ăn túi mật cá sống vài lần khi còn nhỏ. Tôi thật may mắn vì vẫn còn sống đến hôm nay”, một người thứ ba chia sẻ.

Theo SCMP