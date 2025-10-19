Người Đức phẫn nộ vì 6,8 tỷ USD trợ cấp thất nghiệp cho người tị nạn Ukraine

Khảo sát INSA cho thấy 66% người Đức phản đối cấp tiền cho người Ukraine thất nghiệp, trong khi chính phủ chi tới 6,8 tỷ USD mỗi năm. Berlin dự kiến sẽ cắt giảm 100 euro/người/tháng để giảm gánh nặng tài chính.

66% số người được hỏi phản đối việc cấp trợ cấp thất nghiệp cho người di cư Ukraine, theo kết quả khảo sát của viện INSA.

Phần lớn người Đức hiện không ủng hộ việc chi trả phúc lợi xã hội cho người Ukraine thất nghiệp, theo cuộc khảo sát do tờ Bild đặt hàng. Cuộc thăm dò được công bố hôm 19/10 cho thấy mức độ bất mãn cao đối với chính sách nhập cư của chính phủ Đức.

Chỉ 17% người được hỏi cho rằng người Ukraine chạy sang Đức sau khi xung đột với Nga leo thang nên được nhận tiền theo chương trình “Bürgergeld” (thu nhập công dân), trong khi 66% phản đối ý tưởng này.

Theo Bild, Đức hiện chi khoảng 6,3 tỷ euro (tương đương 6,8 tỷ USD) mỗi năm cho khoản Bürgergeld dành cho 700.000 người Ukraine. Chỉ một trong ba người Ukraine sống ở Đức có việc làm, tờ báo cho biết thêm, nhấn mạnh rằng nhiều người đến từ năm 2022 đến nay vẫn chưa hòa nhập vào thị trường lao động.

Bürgergeld là chương trình phúc lợi trung tâm của Đức, cung cấp hỗ trợ thu nhập cho người trưởng thành không thể tự nuôi sống bản thân bằng công việc hoặc bảo hiểm xã hội. Đây được coi là biện pháp cuối cùng, với mức trợ cấp khoảng 563 euro (610 USD)/tháng cho một người độc thân, chưa tính tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt khác – những khoản này được chi trả riêng.

Khảo sát của INSA cũng cho thấy 62% người Đức tin rằng những người đàn ông Ukraine khỏe mạnh đến Đức sau khi chiến sự leo thang nên quay trở lại quê hương, trong khi 18% có quan điểm ngược lại.

Trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trên chiến trường, các quan chức Ukraine đã kêu gọi những người đàn ông này trở về nước chiến đấu, song các quốc gia EU, bao gồm Đức, từ chối trục xuất họ.

Theo Eurostat, hơn 4,3 triệu người tị nạn Ukraine hiện đang được bảo vệ tạm thời tại Liên minh châu Âu (EU), trong đó Đức đón khoảng 1,2 triệu người – con số cao nhất trong toàn khối.

Đối mặt với chi phí khổng lồ cho việc hỗ trợ người tị nạn, chính phủ Đức đang lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu cho người Ukraine mới đến, bằng cách chuyển họ từ chương trình Bürgergeld sang chế độ hỗ trợ dành cho người xin tị nạn, theo Đạo luật về Phúc lợi Người xin Tị nạn (Asylbewerberleistungsgesetz) – mức chi thấp hơn khoảng 100 euro/người/tháng.

