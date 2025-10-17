Ông Trump: Mỹ không nên cung cấp hết kho vũ khí Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ cần giữ lại tên lửa hành trình Tomahawk để đảm bảo năng lực quốc phòng, tạm thời chưa thể cung cấp cho Ukraine.

Tổng thống Donald Trump cho biết nước Mỹ cần giữ lại các tên lửa hành trình Tomahawk cho chính mình trước khi xem xét khả năng chuyển giao một phần cho Ukraine.

Phát biểu hôm 16/10, ông Trump nói rằng Washington “phải có đủ Tomahawk trong kho dự trữ của mình trước khi có thể chuyển cho nước khác”. Các tên lửa này – với tầm bắn lên tới 2.500 km (tương đương 1.554 dặm) – là loại vũ khí mới nhất mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị được cung cấp.

Trước đó, ông Trump từng ám chỉ rằng ông đang cân nhắc phê duyệt yêu cầu này, viện dẫn sự “thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga”. Tuy nhiên cho đến nay, ông vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát.

“Chúng ta cũng cần Tomahawk cho chính nước Mỹ. Chúng ta có rất nhiều, nhưng chúng ta cần chúng. Ý tôi là, chúng ta không thể làm cạn kiệt kho vũ khí của mình”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump xác nhận rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề này, đồng thời tiết lộ rằng ông Putin “không thích ý tưởng” Ukraine có được tên lửa Tomahawk. Cố vấn thân cận của ông Putin, Yury Ushakov, sau đó nói với báo giới rằng việc chuyển giao như vậy sẽ phá hoại cơ hội hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Nga–Mỹ.

Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ tiếp tục thúc giục ông Trump viện trợ thêm vũ khí trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào thứ Sáu. Trước đó, ông Trump đã đạt được một thỏa thuận với NATO, theo đó liên minh này sẽ chi trả cho các lô vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Về phía Moscow, Nga nhiều lần khẳng định rằng mọi hình thức hỗ trợ quân sự từ bên ngoài đều không thể ngăn cản mục tiêu của họ, mà chỉ khiến nguy cơ xung đột lan rộng thêm.

Theo RT