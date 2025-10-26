Ông Putin công bố “vũ khí tận thế” hoàn tất thử nghiệm: Bay 14.000 km, không gì đánh chặn nổi

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik, có thể bay 14.000 km và vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/10 cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik, một loại vũ khí mà Moscow khẳng định có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện có, và đang tiến tới giai đoạn triển khai thực tế.

Theo báo cáo của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 21/10, khi tên lửa bay được 14.000 km và duy trì trên không khoảng 15 giờ.

Tên lửa 9M730 Burevestnik (tức “Chim báo bão”), được NATO đặt mã danh là SSC-X-9 Skyfall, được Nga mô tả là “bất khả chiến bại” trước mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại lẫn tương lai, với tầm bay gần như vô hạn và đường bay không thể đoán định.

“Đây là loại vũ khí độc nhất vô nhị mà không quốc gia nào khác trên thế giới sở hữu”, ông Putin tuyên bố trong bộ quân phục ngụy trang, tại một cuộc họp với các tướng lĩnh giám sát chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo đoạn video do Điện Kremlin công bố.

Ông Putin nói rằng nhiều chuyên gia Nga trước đây từng nghi ngờ khả năng hiện thực hóa loại vũ khí này, nhưng nay, theo lời ông, “giai đoạn thử nghiệm then chốt đã được hoàn tất”.

Tổng thống Nga yêu cầu Đại tướng Gerasimov xác định cách phân loại chính thức của loại vũ khí này, đồng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho việc triển khai Burevestnik trong tương lai.

Ông Gerasimov xác nhận tên lửa hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, và nhấn mạnh điểm khác biệt trong thử nghiệm lần này là quãng bay kéo dài đặc biệt — dù về lý thuyết, tầm hoạt động của nó gần như không giới hạn. Ông nói thêm, Burevestnik có thể vượt qua mọi lá chắn phòng thủ tên lửa.

Trước đó, hôm thứ Tư trong tuần, ông Putin đã trực tiếp giám sát cuộc diễn tập hạt nhân chiến lược của Nga, với sự tham gia của lực lượng trên đất liền, trên biển và trên không, nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng và hệ thống chỉ huy tác chiến.

“Cái gọi là ‘mức độ hiện đại hóa’ của lực lượng răn đe hạt nhân của chúng ta hiện ở trình độ cao nhất, cao hơn bất kỳ cường quốc hạt nhân nào khác”, ông Putin nói.

Theo Liên đoàn Các Nhà Khoa học Mỹ (FAS), Nga và Mỹ sở hữu khoảng 87% tổng số vũ khí hạt nhân toàn cầu – đủ để hủy diệt Trái Đất nhiều lần. Nga hiện có 5.459 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có 5.177.

“Lực lượng chiến lược của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng bảo đảm an ninh quốc gia của Liên bang Nga và Nhà nước Liên minh”, ông Putin khẳng định.

Theo Reuters