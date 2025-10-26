Bộ Quốc phòng Nga nói 10.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây, Kiev thất thủ ở hai mặt trận chiến lược

Tổng thống Nga Vladimir Putin được báo cáo rằng khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây tại hai khu vực chiến lược Kupyansk và Krasnoarmeysk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về những bước tiến mới của quân đội trong chuyến thăm một sở chỉ huy tiền phương.

Khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây bởi lực lượng Nga ở khu vực Kupyansk và Krasnoarmeysk, theo thông tin mà ông Putin nhận được hôm 26/10 trong chuyến thị sát một sở chỉ huy của quân đội Nga.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin đã có cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cùng các chỉ huy quân sự cấp cao, trong đó ông được báo cáo chi tiết về tình hình dọc tuyến giao tranh.

“Đã ghi nhận rằng có tới 5.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây ở hướng Kupyansk và khoảng 5.500 người ở hướng Krasnoarmeysk”, ông Peskov cho biết.

Kupyansk là một thành phố thuộc vùng Kharkov của Ukraine, nằm cách thành phố Kharkov khoảng 100 km về phía đông. Krasnoarmeysk nằm trong khu vực Donetsk – vùng lãnh thổ hiện do quân đội Ukraine kiểm soát.

Quân đội Nga báo cáo rằng các lực lượng của họ đã chiếm được một điểm vượt sông Oskol, cắt đứt tuyến di chuyển của quân Ukraine. Hiện tại, họ đang hoàn tất chiến dịch ở Yampol, trong khi thị trấn Volchansk lân cận đã được hoàn thành khoảng 70%.

Tổng cộng, 31 tiểu đoàn Ukraine đã bị bao vây trong khu vực Krasnoarmeysk và Dimitrov, theo thông tin từ Điện Kremlin. Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã chúc mừng các binh sĩ vì chiến thắng ở Kupyansk và thành tích chiến đấu ở những khu vực khác.

Trong cuộc họp, ông Putin ra lệnh thực hiện các biện pháp đảm bảo việc đầu hàng của các binh sĩ Ukraine bị bao vây, đồng thời giảm thiểu thương vong ở cả hai phía. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Nga “luôn thể hiện lòng nhân từ với kẻ thù” và điều đó “phải được duy trì”.

Tổng thống cũng yêu cầu các chỉ huy làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho dân thường trong các khu vực đang bị bao vây, những người mà ông nói rằng lực lượng Ukraine đang dùng làm “lá chắn sống”.

Ông Putin đồng thời kêu gọi quân đội tiếp tục chiến dịch quân sự “theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu”, đồng thời nhấn mạnh rằng “an toàn của các binh sĩ Nga phải luôn là ưu tiên hàng đầu”.

Theo RT