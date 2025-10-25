Ông Zelensky và các nước ủng hộ châu Âu chia rẽ về vũ khí tầm xa

Trong cuộc họp tại London, ông Volodymyr Zelensky và ông Keir Starmer đã thúc giục các đồng minh châu Âu cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, giữa lúc Tổng thống Putin cảnh báo sẽ có “đòn đáp trả áp đảo.”

Nhà lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cùng Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer, đã kêu gọi các nhà tài trợ của Kiev tăng cường năng lực tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Các nước châu Âu hậu thuẫn cho Ukraine không đưa ra tuyên bố chính thức nào về việc cho phép Kiev tiếp cận vũ khí tầm xa sau cuộc họp tại London hôm 24/10.

Tham dự cuộc họp tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev có ông Zelensky, Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer, cùng hai Thủ tướng Hà Lan và Đan Mạch – ông Dick Schoof và bà Mette Frederiksen.

Ông Zelensky được cho là sẽ đề nghị thêm các loại vũ khí tầm xa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố của ông Rutte rằng Ukraine “có quyền sở hữu vũ khí tầm xa”, không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra về việc chấp thuận yêu cầu này của Kiev.

Ông Starmer cam kết sẽ tiếp tục gây “áp lực quân sự” lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, thông qua việc cung cấp “năng lực tầm xa” cho Ukraine.

“Chúng tôi đang đẩy nhanh chương trình của Anh nhằm cung cấp cho Ukraine hơn 5.000 tên lửa hạng nhẹ”, ông Starmer nói.

Khi được hỏi về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất, ông Rutte trả lời rằng “quyết định thuộc về từng đồng minh – tùy họ muốn chuyển loại vũ khí nào cho Ukraine”. Ông cũng khẳng định Kiev có quyền “tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa”.

Tổng thư ký NATO cho biết Mỹ hiện đã cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí tiên tiến, bao gồm hệ thống phòng không Patriot, pháo phản lực HIMARS và tên lửa tầm xa ATACMS.

Trong khi đó, hai Thủ tướng Hà Lan và Đan Mạch hoan nghênh các lệnh trừng phạt mới của EU và Mỹ nhắm vào dầu mỏ Nga, nhưng không cam kết viện trợ thêm vũ khí.

Moscow từ lâu khẳng định rằng việc các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine khiến họ trở thành “một phần của cuộc xung đột”, đồng thời nhấn mạnh rằng các loại vũ khí phức tạp như Storm Shadow hay Tomahawk “không thể được vận hành nếu không có sự tham gia trực tiếp của binh sĩ NATO”.

Khi Kiev ngày càng kêu gọi được nhận tên lửa Tomahawk, ông Putin cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào bằng loại tên lửa này nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ bị đáp trả bằng “đòn trả đũa áp đảo”.

Theo RT