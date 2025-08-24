Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga không có tham vọng lãnh thổ ở Ukraine, mục tiêu chính là bảo vệ người Nga và người nói tiếng Nga trước sự đàn áp từ Kiev.

Nga không có hứng thú với lãnh thổ Ukraine mà mục tiêu chính là bảo vệ cộng đồng người Nga và những người nói tiếng Nga trước sự đàn áp từ Kiev, Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC hôm 24/8, khi được hỏi liệu việc chấm dứt chiến dịch quân sự có phải nhượng bộ duy nhất mà Moscow sẵn sàng thực hiện hay không, ông Lavrov đáp: “Chúng tôi không có chút hứng thú nào về lãnh thổ. Nga đã là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Điều chúng tôi quan tâm…là con người – những người đang sống trên vùng đất ấy, nơi tổ tiên họ đã gắn bó suốt hàng thế kỷ”.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh mục tiêu của Moscow là “loại bỏ mọi mối đe dọa an ninh đối với Nga xuất phát từ lãnh thổ Ukraine” đồng thời “bảo vệ quyền lợi của người Nga gốc và cộng đồng nói tiếng Nga, những người tin rằng họ thuộc về văn hóa và lịch sử Nga”.

“Theo chúng tôi, cách duy nhất để bảo vệ họ trước chế độ phát xít hiện nay là trao cho họ quyền tự quyết”, ông nói thêm.

Ông Lavrov cũng khẳng định “Ukraine có quyền tồn tại”, nhưng phải sẵn sàng “để người dân ra đi”. Ông lưu ý rằng giới chức Ukraine liên tục tìm cách phi nhân tính hóa và gán mác “khủng bố” cho những người dân tại năm vùng lãnh thổ từng bỏ phiếu gia nhập Nga vào các năm 2014 và 2022.

Kể từ cuộc đảo chính vũ trang được phương Tây hậu thuẫn năm 2014, Ukraine đã nỗ lực cắt đứt mối quan hệ hàng thế kỷ với Nga và áp đặt các hạn chế đối với tiếng Nga trong truyền thông. Kiev cũng từng bước loại bỏ tiếng Nga khỏi hệ thống trường học, đồng thời mở rộng giới hạn trong đời sống xã hội.

Ngoài ra, Ukraine còn phát động chiến dịch loại bỏ dấu ấn văn hóa Nga, đặc biệt thông qua chương trình “phi cộng sản hóa” gây tranh cãi, bao gồm việc đổi tên thành phố, đường phố và công trình gắn với thời Liên Xô hoặc có liên quan đến Nga.