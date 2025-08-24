Nga tung “cặp song sát” Su-34 và Su-35S áp chế đội hình tiêm kích phương Tây của Ukraine

Không quân Nga triển khai chiến thuật Su-34 và Su-35S để chặn chiến đấu cơ phương Tây viện trợ cho Ukraine. Su-35S hộ tống, chế áp phòng không; Su-34 oanh tạc chính xác.

Không quân Nga có thể đang áp dụng một chiến thuật “không mấy mới mẻ” nhằm hạn chế khả năng hoạt động của các tiêm kích do phương Tây viện trợ cho Ukraine, trong bối cảnh lực lượng không quân Ukraine đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt chiến đấu cơ.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec (Nga) mới đây cho biết trên Telegram rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã sử dụng “cặp song sát” gồm Su-35S Flanker-E và Su-34 Fullback để ngăn Ukraine phát huy tối đa hiệu quả chiến đấu của các tiêm kích và vũ khí phương Tây.

Thông điệp được đăng tải trong tuần này cho biết, trong các nhiệm vụ tấn công, Su-34 đóng vai trò là máy bay ném bom chủ lực, còn Su-35S là máy bay yểm trợ.

“Chiếc Su-35 là một chiến đấu cơ siêu cơ động, có thể bảo vệ đội hình tấn công trước các mối đe dọa từ trên không. Nó được trang bị radar mảng pha, cho phép phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Máy bay có thể chế áp hệ thống phòng không và tiến hành trinh sát. Su-34 có khả năng tung ra các đòn tấn công chính xác vào sâu trong hậu phương đối phương, thâm nhập nhờ sự hỗ trợ của đồng đội tác chiến, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau…Su-35S với ‘cánh tay dài’ không cho phép máy bay địch tiếp cận phạm vi sử dụng vũ khí”, Rostec nhấn mạnh.

Nói ngắn gọn, Su-34 đảm nhiệm việc tấn công mặt đất, còn Su-35S đóng vai trò hộ tống và chiếm ưu thế trên không, có nhiệm vụ phát hiện và đối phó với máy bay địch.

Su-35S được trang bị tên lửa không đối không tầm xa như R-77 và R-37M, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách lớn, ngăn chúng tiếp cận vị trí phóng vũ khí. Ngoài ra, Su-35S còn cung cấp khả năng tác chiến điện tử (EW) trong khi Su-34 tiến hành không kích. Máy bay này mang theo các pod tác chiến điện tử Khibiny gắn ở đầu cánh, có thể phát hiện sóng radar từ hệ thống phòng không mặt đất, thậm chí gây nhiễu tên lửa đất đối không đang bay tới, đồng thời cảnh báo cho phi công Su-34 khi bị khóa mục tiêu.

Chiến đấu cơ F-16 của Ukraine. Ảnh: Eurasian Times.

Đây không phải lần đầu tiên Nga đưa ra tuyên bố như vậy. Năm ngoái, khi Ukraine tuyên bố đã bắn hạ nhiều máy bay ném bom Su-34, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận Su-34 đã được triển khai tấn công mặt đất bằng bộ UPMC dưới sự bảo vệ của Su-35S. Đây cũng là lần thừa nhận chính thức rằng Su-34 và Su-35S là một “cặp song sát” khi hoạt động song hành.

Bài đăng mới nhất của Rostec còn cho rằng các phi công Ukraine hiện đang né tránh giao chiến trực diện với Su-35S, dẫn đến số lượng máy bay đối phương bị Nga bắn hạ giảm đi, do Ukraine giữ khoảng cách ngoài tầm tác chiến.

Dù chưa thể kiểm chứng, tuyên bố này xuất hiện chỉ vài tháng sau khi có thông tin một chiếc F-16 của Ukraine đã bắn rơi Su-35S tại Korenevo, tỉnh Kursk (Nga), ngày 8/6.

Theo nguồn tin Ukraine, trong đó có kênh Telegram Kyiv Insider, chiếc Su-35 Nga đã bị phát hiện từ khoảng cách 200–300 km nhờ máy bay cảnh báo sớm Saab 340 do Thụy Điển cung cấp. Sau khi xác định tọa độ, phi công F-16 đã phóng tên lửa AIM-120 AMRAAM, bắn hạ Su-35. Phi công Nga kịp thời nhảy dù thoát nạn.

Bộ Quốc phòng Nga chưa từng xác nhận thông tin này.