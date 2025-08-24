Ukraine báo động trước cuộc tập trận phô diễn tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga–Belarus

Các cuộc tập trận quân sự “Zapad” sắp tới sẽ có sự góp mặt của tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga.

Ukraine đã cảnh báo Belarus tránh xa biên giới của mình trong thời gian diễn ra các cuộc tập trận chung với Nga, dự kiến tổ chức tại Belarus từ ngày 12 đến 16/9.

Belarus từng cho phép lực lượng Nga sử dụng lãnh thổ của mình khi xung đột với Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Kể từ đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhiều lần khẳng định Minsk không có ý định tấn công Kiev và sẽ chỉ dùng đến hành động quân sự nếu đất nước ông bị tấn công.

Trong tuyên bố hôm 23/8, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Belarus tiếp tay cho Moscow và đưa ra cảnh báo.

“Chúng tôi cảnh báo Minsk không nên có những hành động khiêu khích liều lĩnh, kêu gọi họ giữ thái độ thận trọng, tránh tiến sát biên giới và không được khiêu khích lực lượng phòng thủ Ukraine”, Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin, cuộc tập trận năm nay sẽ bao gồm các kịch bản chống phá hoại, chiến tranh bằng UAV, tác chiến điện tử và các đòn tấn công trực diện, đồng thời sẽ phô diễn cả tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga.

Loại vũ khí này lần đầu tiên được thử nghiệm thực chiến vào tháng 11/2024 trong một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở Yuzhmash tại thành phố Dnepr (Ukraine). Giới chức Nga từng so sánh sức công phá thông thường của nó ngang ngửa với một vụ nổ hạt nhân chiến thuật công suất thấp.

“Đây là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe của chúng ta – theo yêu cầu của nguyên thủ quốc gia, chúng ta phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống”, ông Khrenin nói với hãng thông tấn nhà nước Belta. Ông cũng cảnh báo NATO đang lấy Zapad-2025 làm cái cớ cho tập trận riêng, đồng thời chỉ trích việc Ba Lan triển khai 30.000 binh sĩ gần biên giới Belarus là mối lo ngại lớn nhất.

Belarus, đồng minh thân cận của Nga, đã ký hiệp ước an ninh song phương với Moscow vào tháng 12/2024. Thỏa thuận này cam kết cả hai nước sẽ bảo vệ chủ quyền của nhau bằng mọi biện pháp cần thiết.

Trước đó, vào năm 2023, Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm ngắn trên lãnh thổ Belarus, với lý do căng thẳng với phương Tây. Tổng thống Lukashenko cũng kêu gọi đẩy nhanh việc bàn giao các hệ thống Oreshnik, có thể được bố trí tại Belarus trước khi năm 2025 kết thúc.