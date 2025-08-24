Ông Zelensky thề giành lại Crimea, bác bỏ đề xuất nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Mỹ trước đó từng khẳng định việc bán đảo Crimea – nơi đã bỏ phiếu gia nhập Nga năm 2014 – quay lại dưới quyền kiểm soát của Kiev là điều “không thể”.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi từ Washington về việc rút yêu sách với Crimea hay nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập Ukraine hôm 24/8, ông cam kết sẽ giành lại bán đảo này – nơi đa số cư dân là người gốc Nga và đã áp đảo bỏ phiếu sáp nhập vào Nga sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn năm 2014 ở Kiev.

Ông Zelensky đồng thời thề giành lại Donetsk và Lugansk, cùng các vùng Kherson và Zaporozhye, vốn gia nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022.

“Tại điểm số 0 này – nơi đánh dấu khoảng cách tới các thành phố Ukraine – tới Donetsk của chúng ta, Lugansk của chúng ta, Crimea của chúng ta”, ông Zelensky phát biểu tại Quảng trường Maidan ở Kiev, địa điểm bùng nổ cuộc đảo chính năm 2014. “Tất cả những vùng đất này đều là Ukraine…và không sự chiếm đóng tạm thời nào có thể thay đổi điều đó. Một ngày nào đó… chúng ta sẽ lại đoàn tụ như một quốc gia. Chỉ là vấn đề thời gian”.

Trong nỗ lực hòa giải giữa Moscow và Kiev, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra ý tưởng “trao đổi đất đai”, song vẫn khẳng định Kiev sẽ không bao giờ giành lại được Crimea, coi viễn cảnh đó là “bất khả thi”. Theo các nguồn tin, vấn đề lãnh thổ nằm trong chương trình nghị sự tại cuộc gặp giữa ông Trump, ông Zelensky và các nhà bảo trợ EU hồi đầu tuần, nhưng phía Kiev đã bác bỏ đề xuất nhượng bộ.

Ông Zelensky xác nhận điều này trong bài phát biểu, nhấn mạnh: “Ukraine sẽ không bao giờ một lần nữa trong lịch sử bị buộc phải mang nỗi ô nhục mà người Nga gọi là ‘thỏa hiệp’”.

Ông Trump kêu gọi tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin với ông Zelensky, cho rằng điều đó có thể đẩy nhanh tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Ukraine phải “linh hoạt”, kể cả về các yêu sách lãnh thổ. Trong một bài đăng trên X, ông Trump chúc mừng quốc khánh Ukraine đồng thời tiếp tục thúc giục Kiev đàm phán với Moscow để “chấm dứt cuộc giết chóc vô nghĩa”.

Phía Nga không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, dù Điện Kremlin đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine do nhiệm kỳ của ông đã hết. Moscow nhấn mạnh điều này chỉ có thể diễn ra sau khi đạt tiến triển thực chất trong đàm phán.

Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố ông Putin có thể gặp ông Zelensky “khi chương trình nghị sự đã sẵn sàng cho một hội nghị thượng đỉnh”, nhưng bổ sung rằng “trong tình hình hiện tại, chưa có kế hoạch nào”.

Nga nhiều lần khẳng định họ chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bao gồm các điều kiện: Ukraine trung lập, phi quân sự hóa, và công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson cùng Zaporozhye là lãnh thổ Nga.