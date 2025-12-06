Nghiên cứu bổ sung quy hoạch 2 cảng hàng không khu vực miền Trung để tăng cường cứu nạn, cứu trợ

Bộ Xây dựng cho biết đang nghiên cứu bổ sung hai sân bay Vân Phong và Măng Đen vào quy hoạch, nhằm tăng cường năng lực hỗ trợ khẩn nguy, cứu nạn cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nơi liên tiếp hứng chịu bão lũ.

Chiều 6/12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, trước câu hỏi của báo chí về tiến độ xây dựng nhà chống lũ cho người dân miền Trung và các giải pháp hạ tầng ứng phó thiên tai, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết từ năm 2014, Thủ tướng đã ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, áp dụng tại 13 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (trước khi sáp nhập).

Trên cơ sở đó, các địa phương nghiên cứu thiết kế tối thiểu ba mẫu nhà ở, có địa phương đến 6-8 mẫu. Bộ cũng nghiên cứu thiết kế nhà ở an toàn phòng, chống thiên tai với 176 mẫu có thể sử dụng ngay.

Các mẫu nhà nêu trên được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, tập quán văn hoá, đặc điểm thiên tai tại khu vực chịu ảnh hưởng; bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đủ điều kiện áp dụng. Nhiều địa phương đã đưa các mẫu thiết kế này vào sử dụng như tài liệu tham khảo chính, phục vụ hướng dẫn thiết kế, cải tạo nhà ở và xây dựng các chương trình hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão, lũ.

Chương trình Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt do Quỹ Khí hậu xanh GCF tài trợ...

Ông Nguyễn Trí Đức - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Xây dựng. Ảnh: Q.P.

Qua thực tế triển khai, theo ông Đức những ngôi nhà theo các thiết kế mẫu nêu trên đều an toàn, chống chịu được bão lụt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng bão, lũ, lụt đã xảy ra tại hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước với mức độ phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều nên cần có những mẫu thiết kế nhà ở phòng, tránh bão lụt mới phù hợp với tình hình thực tế.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế theo hướng dẫn gắn chặt với quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng, bảo đảm an toàn lâu dài, không chỉ xử lý trước mắt.

Đối với việc đề xuất xây dựng các công trình hạ tầng nào cho miền Trung để ứng phó trước thiên tai, ông Trí cho hay trên cơ sở quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch các vùng, địa phương, bộ đã quy hoạch về hạ tầng giao thông.

Cụ thể, đường bộ có 11 tuyến cao tốc với chiều dài gần 1.500km, 24 tuyến quốc lộ chính yếu với chiều dài trên 4.400km giúp kết nối các hành lang kinh tế quan trọng; khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 14 cảng hàng không.

Với cảng biển có 14 cảng, 89 khu bến, bến cảng với 208 cầu cảng có tổng chiều dài 36.923m; đối với đường thủy nội địa, quy hoạch 27 tuyến vận tải thủy với chiều dài 1.263km; đối với đường sắt, có 1.332km thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Riêng đối với đặc thù của lĩnh vực hàng không, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho hay Bộ đang nghiên cứu bổ sung thêm quy hoạch 2 cảng hàng không khu vực miền Trung nhằm tăng cường công tác hỗ trợ khẩn nguy, cứu nạn của khu vực miền Trung, Tây Nguyên (sân bay Vân Phong và sân bay Măng Đen).

Về đầu tư, quá trình đưa vào khai thác các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đã phát huy hiệu quả cho thấy giải pháp kỹ thuật dựa trên đánh giá, phân tích những chuỗi số liệu thủy, hải văn và khí hậu thời gian về cơ bản là hợp lý, hầu hết các dự án có thời gian khai thác lâu dài đảm bảo tính bền vững của hệ thống kết cấu hạ tầng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Do những biến đổi dị thường của thời tiết, đặc biệt là khu vực miền Trung phải liên tiếp hứng chịu nhiều trận bão mạnh, mưa lớn, lũ gây ngập lụt nên cục bộ tại một số địa điểm đã xảy ra sự cố như một số đoạn đường bị ngập do đỉnh lũ cao vượt mốc lịch sử, hoặc sạt lở mái ta luy ảnh hưởng đến vận tải, công tác cứu hộ cứu nạn.

Bộ Xây dựng đã chủ động thực hiện những nhiệm vụ cấp bách để khắc phục sự cố, kịp thời sửa chữa, khôi phục kết cấu hạ tầng để đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt; đồng thời Bộ cũng tích cực chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác cứu nạn, hỗ trợ người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường sau thiên tai, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.